Bingöl'de Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk öğrencileri önlük giydi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'nin ilk öğrencileri düzenlenen törenle önlük giydi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Diş Hekimliği Fakültesi’ne bağlı bir diş hastanesi için resmi girişimleri başlattıklarını belirterek, diş hastanesini de en kısa sürede halkın hizmetine sunmaya çalışacaklarını söyledi.

Bingöl Üniversitesi Enstitüler Konferans Salonu\'nda düzenlenen önlük giyme törenine Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Prof. Dr. Hakan Olgun ve Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Bingöl Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, fakülte dekanları, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri, fakülte yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programında konuşan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çapak, üniversitesinin her geçen gün başarı çıtasını yükselttiğini, bunun için başarılı çalışmalara devam ettiklerini belirterek, \"Diş Hekimliği Fakültemiz, üniversitemiz, ilimiz ve bölgemiz için önemli bir fakülte. Bu yıl nasip oldu ilk öğrencilerimizi de aldık. İnşallah fakültemizin hızlı bir şekilde gelişimini sağlayıp şehrimize ve bölgeye katkısını sağlayacağız. Diş Hekimliği Fakültemizin özellikle ilimize katacağı çok şey var. Fakültelerimizin ve yüksekokullarımızın öğrenci profili Türkiye’nin her yerinden öğrenci gelecek şekilde olacak. Geçen yıl diş hekimliği ile birlikte üniversitemizde 14 yeni program açılmıştı. Önümüzdeki dönem diş hekimliğinin bazı programları ile beraber lisans ve ön lisans bazında yeni programları da açmış olacağız. Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde diş hekimliğimiz destekleyecek ağız ve diş sağlığı ile alakalı iki yıllık programları da önümüzdeki zaman diliminde faaliyete sokmuş olacağız\" dedi.

Üniversitenin bölge üniversiteleri arasında iyi bir konumda olduğunu anlatan Prof. Dr. Çapak, \"2007 sonrası kurulan üniversitelerin en iyilerinden birisi olduğumuzu kolaylıkla söyleyebiliriz. Hem öğretim üyesi potansiyeli, hem öğrencilerimizin tercihi, hem program sayısının fazlalığı, hem de fiziki güzelliği ile öne çıkan bir üniversiteyiz. Pek çok özel üniversiteden bile daha görkemli bir üniversite olduğumuzu ifade edebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çıtamızı daha da yükseltmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Fakültenin bulunduğu binanın bir katını, hastane hizmetine verileceğini ifade eden Prof. Dr. Çapak, şöyle konuştu:

\"Burada esas olan öğrencilerimizi nitelikli bir şekilde yetiştirip, kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı bir şekilde hazırlamamızdır\" diye konuşan Prof. Dr. Çapak, “Şehre hizmet açısından Diş Hekimliği Fakültesi ile yetinmeyeceğiz. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde halka hizmet edecek bir hastane sürecimiz var. Resmi süreci başlattık. Halka hizmet edecek ve tedavilerin yapılacağı bir hastane kurmuş olacağız. Mevut Diş Hekimliği Fakültemizin bulunduğu MYO binamızın bir katını tamamen Diş Hekimliği Fakültesi ve hastanesinin hizmetine vereceğiz. Çok geniş ve rahat hizmet verebilecek bir alana sahip. Hastalara güzel hizmet verebilecek bir alanı bu binamızda oluşturacağız. Faaliyete girmesiyle beraber bir yandan halka hizmet etmiş olacağız, bir yandan da öğrencilerimiz için uygulama alanı oluşturmuş olacağız. Fakülte ve diş hastanesi için yeni bina için bir yatırım programız var zaten.\"

Programda sinevizyon eşliğinde bir sunum yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Selahattin Bor, fakülte hakkında detaylı bilgiler aktardı. Daha sonra program, öğrencilere önlüklerinin giydirilmesi ve akabinde düzenlenen kokteyl ile sona erdi.



FOTOĞRAFLI