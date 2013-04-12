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Politika

Bingöl'de CHP ilçe teşkilatı merkezin 'süreç' politikası yüzünden istifa etti

Solhan ilçe teşkilatı, Genel Merkezi barış sürecine destek verdiği için istifa ettiklerini açıkladı

12 Nisan 2013 17:28

CHP Bingöl Solhan ilçe başkanı, yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinin genel merkez 'barış sürecine destek vermediği için' topluca istifa etti.

Solhan İlçe Başkanı Ertan Turğut yaptığı açıklamada  30 yılı aşkın bir süredir ülkedeki şiddetin, kaosun ve zulmün son bulması için atılan adımların desteklenmesi gerektiğini söyledi. Turğut, "Barış ve kardeşlik içerisinde hiç kimseyi ötekileştirmeden, demokrasinin tam manasıyla hakim olacağı, Türkün ve Kürdün kardeşçe yaşadığı bir ülke hayalini destekliyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in, 'Türk ulusu ile Kürt milliyetini eşit gördüremezsiniz' sözlerinden sonra genel merkezin tepki göstermesini beklediklerini ifade eden Turğut, tam aksine bu sözlerin desteklendiğini gördüklerini belirtti. Ertan Turğut, "Parti genel merkezinin düşüncelerine katılmadığımızı, aksine huzurun ve barışın sağlanması için elimizden gelen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. CHP genel merkezinin bu konudaki politikalarını benimsemiyoruz. Teşkilat olarak barıştan ve kardeşlikten yana tavır koyup yönetim kurulu üyelerimizle beraber CHP ilçe teşkilatından istifa ediyoruz.' şeklinde konuştu.

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