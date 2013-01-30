CHP'li Sinan Yerlikaya AKP'ye geçme yolunda!

Sinan Yerlikaya, "CHP üyeliğinden istifa edeceğim ve en kısa sürede AKP'ye geçeceğim. Sayın Başbakan ile görüştüm ve AKP'ye geçmemden büyük memnuniyet duyacağını belirtti ve Tunceli'ye hizmet için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Ben de halkıma hizmet edebilmek için AKP'ye geçeceğim" dedi.

CHP'de iki dönem Tunceli Milletvekilliği yapan ve eski Genel Başkan Deniz Baykal, döneminde parti yönetiminde yeralan Sinan Yerlikaya, AKP'ye geçeceğini açıkladı. Yerlikaya, Tunceli'den kendisi ile birlikte eski belediye başkanları, eski ilçe başkanlarının da bulunduğu kalabalık bir partili grubuyla AKP'ye geçeceğini söyledi.

"CHP'nin durumu ortada, iç sorunlar ile çalkantılı dönemler yaşıyor" diyen Yelikaya şöyle devam etti: "CHP kendi iç sorunlarıyla uğraşmaktan başka politika üretemiyorlar. Şu an Tunceli'de iki CHP'li milletvekili var, halka hizmet yapmayı düşünmüyorlar bile. Kamer Genç almış eline bir fener gezip duruyor, Hüseyin Aygün parti için büyük bir çalkantı yaratmış durumdu. 2Kurtuluş savaşında etnik temizlik yapıldı' diyor. Bu nasıl bir düşüncedir anlamakta zorlanıyorum. Yıllarca CHP içinde mücadele ettim, hep halkımın yanında oldum. Ama bugünkü CHP ile halka hizmet götürmek mümkün değil. CHP sürekli iç sorunlar ile uğraşıyor, hep iç çalkantılar var, hizmet etmek akıllarından geçmiyor"

Yerlikaya, yetiştirmesi halinde bugün CHP üyeliğinden istifa edeceğini belirterek, "Geçen hafta Tunceli'ye geldim. Halkla, esnaf ile görüştüm köylere gittim inanılmaz bir ilgi gördüm. Halk hizmet bekliyor ve benim AK Parti'ye geçmemi çok olumlu karşıladılar, ilgi karşısında şaşırdım. Benim amacım Tunceli'ye hizmet götürmek, halkımıza hizmet etmektir. Sayın Başbakan ile görüştüm ve AK Parti'ye geçmemden büyük memnuniyet duyacağını belirtti ve Tunceli'ye hizmet için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Ben de halkıma hizmet edebilmek için AK Parti'ye geçeceğim" diye konuştu.

Yerlikaya, ayrıca birçok kişinin her fırsatta, kendisinin CHP'de olması nedeniyle önlerinin kesildiğini söylediğini de ifade ederek, "Şimdi onların önünü de açacağım ve herkes CHP'de rahat politika yapsın" dedi.