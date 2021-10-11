Bingöl’ün Karacehennem Ormanları’nda ağaç kesimleri 6. gününde

Bingöl‘ün Karlıova ilçesindeki Karacehennem Ormanı'nında ağaç kesimleri 6. gününde de sürüyor. Kesim yapılan alana girmek isteyen bölge halkı 'güvenlik' gerekçesiyle alana alınmazken Bingöl Orman İşletme Müdürü, kesimler hakkında ormanda 'gençleştirme' yapıldığını savundu. Bölge halkı ağaç kesimlerine '"Ormanın kesilmesi nefesimizin kesilmesidir" diyerek tepki gösterdi.

Karacehennem Ormanları’nda 6 Ekim sabahı hızar sesleriyle ormanda kesim yapılmaya başlandığını öğrenen köylüler bir araya gelerek alana yürümek istedi. Ancak köylülerin ormanlık alana girişleri asker ve korucular tarafından “güvenlik” gerekçesi ile engellendi.

Yeşil Gazete'den Fırat Bulut'un haberine göre, kesim alanına girişlerine izin verilmeyen Kızılağaç ve Yiğitler köylüleri, askeri yetkililerle görüşmelerinden olumlu sonuç alamayınca bir heyet oluşturarak Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü. Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen heyetin içerisinde yer alan Kızılağaç köyünden Metin Çelikbilek, ağaç kesimi konusunun Meclis gündemine kadar taşındığını belirterek şunları söyledi:

“Bizler görüşüyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ancak bu süreçte orman gidiyor, odun yüklü kamyonlar gidiyor. Orman İşletme Müdürü bize tıraşlama dedi ancak bölgeye girişlere izin verilmediği için ormanda neler yapıldığını bilmiyoruz.”

35 hektarla sınırlı kalamayacak iddiası

Heyet olarak yaptıkları görüşmede köylülerin sürece dâhil edilmesini istediklerini aktaran Çelikbilek görüşmenin içeriği hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

“Kesim alanına girişlere izin verilmediğini, bunun da kaygıları arttırdığını söyledik. Köylülerin de sürece dahil edilmesini istedik. Kesimin güvenlik nedeniyle yapıldığı, 35 hektarlık alanla sınırlı kalınmayacağı gibi çeşitli iddialar var. Bütün bunlar görüşmede dile geldi. ‘Hayır iyileştirme yapılacak’ deniliyor. Alana girişlere izin verilmediği için ne olup bittiğini bilmiyoruz. Görüşmeler yapıyoruz ama bir sonuç alamıyoruz.”

"AKP’nin ikiyüzlü politikasını gösteriyor"

TBMM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilen Paris İklim Anlaşması’nı hatırlatan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir ise ‘’Aynı günün sabahı ağaç kesimine başlanması AKP’nin ikiyüzlü, ikircikli politikalarını ortaya koyuyor’’ sözleri ile tepkisini gösterdi.

Orman kesiminin doğuracağı sonuçların siyaset üstü olduğunu ve bütün Bingöl’ü ilgilendirdiği ifade eden Aydemir, meclise soru önergesi verdiğini ve 10 Eylül’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’a konuyu ilettiğini belirtti. Çağrılarına olumlu dönüş yapılmadığını aktaran Aydemir, orman kesiminin köylüler ve bölge için doğuracağı olumsuz sonuçlara dikkat çekti.

TIKLAYIN- HDP Milletvekili Aydemir: Bingöl’de 35 hektarlık ormanlık alanda 'güvenlik' gerekçesiyle ağaç kesimine başlandı

"Gençleştirme yapıyoruz"

35 hektarlık bir alanda kurumuş, tahribata uğramış kısımları temizleyerek gençleştirme çalışması yaptıklarını savunan Orman İşletme Müdürü İbrahim Bor, dernek temsilcileri, muhtar ve köylüler ile de görüştüklerini, kesim yapmadan önce alanın videosunu çekip tahrip edilen alanların videosunu gelen heyetlere(köylülere) de göstererek bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Ağaç kesimlerinin 'ormanı canlandırmak' için yapıldığını aktaran Bor, “Bizim kesim yaptığımız alanda meşe yok, tahrip edilmiş bir alan. Biz orada bir canlandırma yapıyoruz. Yaşını dolduran ağaçları temizleyip gençleştirmeye tabi tutuyoruz. Köylülerin de istediği budur. Biz işimizi yapıyoruz. Herkes gidip bakabilir kesim yapılan alana. Bizim ekiplerimiz orada bir canlandırma kesimi yapıyorlar, gençleştirme için, farklı bir durum yok” dedi.

"İhale süreci mevzuata uygun yapıldı"

Ağaç kesim ihalesine ilişkin, müteahhit firmanın ismini paylaşmayan Bor, ihalenin açık ve sürecin ihale mevzuatına göre yapıldığını dile getirerek şunları söyledi:

“Köylü kesim isterse köylünün hakkıdır, köylü istemiyorsa açık ihale yapılır. Türkiye’nin her yerinden herkes ihaleye girebilir. 4 Ekim’de ihale yapıldı. Köylünün bilgisi olmadan muhtara yazı yazmadan ihale süreci başlatılmaz. Şu an bizde devam eden çok fazla ihale var zaten ihale var, dosyaları mevcut, ama kim hangi ihaleyi almış bilemeyiz.”

Orman İşletme Müdürü ihalenin mevzuata uygun yapıldığını öne sürüyor ancak ihale Elektronik Kamu Alımları Platformu‘na (EKAP) bildirilmediği için ihalenin kime verildiği bilgisine ulaşılmıyor.

"Bu ihale iptal edilsin kesimler bir an önce durdurulsun"

Bingöl Karlıova Kızılağaç Aynık Köyleri Derneği (AYKI-DER) Başkanı Fatih Bor, bütün vekiller ve yetkililerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek ormanlara sahip çıkılması için çağrı yaptı:

“Gerekçe ne olursa olsun kesinlikle bölgemizde yaşanan kuraklıktan ve tüm köylerimizin geçim kaynağı olan hayvancılıktan dolayı doğamıza sahip çıkmayı ve sesimizin tüm duyarlı kamuoyuna duyurmak ve desteklerini almak istiyoruz.’’

“Bölgenin yaşanmaz bir hale geleceği, insanlarımızın zor durumda kalacağı aşikardır. Bu tür dayatmalar ve ihale kanuna aykırı. Bu ihalenin iptal edilip kesimlerin bir an önce durdurulmasını, yetkililerin bir iki müteahhittin rantı için değil halkın yararına karar almasını bekliyoruz."

‘Ormanın kesilmesi nefesimizin kesilmesidir’



Ağaçların kesilmesi kararına "Erkeklerin ormanı, sadece rant veya odun olarak kadınların ise ormanı kendi yaşamları gibi gördüğünü” söyleyen Çatak(Çartax) köyünden kadınlar, orman kesiminin durdurulmasını istedi. Ağaçların kesilmesine rıza göstermeyeceklerini ifade eden 63 yaşındaki Mevluda Ana tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bizim yaşamışımız, geçimimiz, hayvanlarımız her şeyimiz bu ormandır. Devletin ağaçlarımızı kesmesini istemiyoruz. Anneler olarak canımızı bile vermeyi göze alırız. Gerekirse kadın, çocuk, erkek bütün köy toplanıp Karacehennem’e gidip ağaçlara kendimizi bağlar, açlıktan susuzluktan ölürüz ama ormanın kesilmesine razı gelemeyiz. Ormanın kesilmesi yaşamımızın kesilmesidir, nefesimizin kesilmesidir”

"O kadar kamyon budanacak ağacı mı taşıdı?”

“Orada budanacak ağaç yok, hepsi fidandır, gençleştirme yapılacak ağaç yok orda kimse bizi kandırmasın. Madem gençleştirme yapıyorlar bize göstersinler. 40 yıldır bu köyde yaşıyoruz biz kendimiz kıyamadık kesmeye mecburi ihtiyaçlarımız olduğunda bir traktör kestiğimizde vicdan azabı çektik, bu ormanları biz koruduk. Bütün engellemelere rağmen bizim hayatımız bu ormanın içinde geçti. Gençleştirme yapılacak ağaç yok orda. Var diyorlarsa gelsinler bize göstersinler. Geçen gece sabaha kadar Karacehennem’den büyük kamyonlar ağaç taşıdı . Gece 11’den sabah 04.00’a kadar kamyonlar odun taşıdı. O kadar kamyon budanacak ağacı mı taşıdı?”