HDP Milletvekili Aydemir: Bingöl’de 35 hektarlık ormanlık alanda 'güvenlik' gerekçesiyle ağaç kesimine başlandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Erdal Aydemir, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 35 hektarlık ormanlık alanın 'güvenlik' gerekçesiyle kesimine başlandığını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda oy birliği ile kabul edilen Paris İklim Anlaşmasını hatırlatan HDP’li Aydemir, içme suyu sıkıntı yaşanan Bingöl'de su sıkıntısının artacağını belirterek kesime tepki gösterdi.

HDP Milletvekili Erdal Aydemir, Bingöl, Karacehennem ormanında 35 hektarlık alanın “güvenlik” gerekçesiyle önceki gün kesimine başlandığını söyledi. Kesilecek alanın 50 futbol sahasına tekabül ettiğini söyleyen HDP Bingöl Milletvekili Aydemir, kesimin tamamlanması halinde hali hazırda Bingöl’de mevcut olan su sıkıntısının artacağını ifade etti, 6 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilen Paris İklim Anlaşması’nı hatırlattı. Aydemir kesimin 25 gün süreceğini söyledi.

Konuya ilişkin PİRHA’ya konuşan Aydemir, şunları söyledi:

“İşin daha vahim durumu ise aldığımız bilgilerde, köylülerin ağaç kesiminden haberinin olmadığı yönünde olduğu ve hiçbir köylü söz konusu ormanların kesimine taraftar değildir. Bingöl merkez ilimizin içme suyu Karlıova ilçesinin Kürük köyünden temin edilmektedir. Söz konusu içme suyu kaynakları da bu ormanlardan alınmaktadır. Ayrıca bu ormanların kesilmesi lokal anlamda Bingöl’de ciddi iklim değişikliğine sebep olacaktır. O nedenle Bingöl’ün içme suyu çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıyadır. TBMM Genel Kurulu’nda Paris iklim anlaşması görüşmelerinin yapıldığı sırada Karacehennem ormanlarında ağaçların kesilmesi AKP’nin zihniyetini ortaya koymaktadır. Doğa düşmanı zihniyeti bu ağaç kesimi ile birlikte bir kez daha ortaya çıkmıştır.”

Bingöl, yaz mevsiminde de günlerce süren orman yangınlarıyla boğuşmuştu.