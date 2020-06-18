Bingöl’de bir köy karantinaya alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Geçitli köyü yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, görülen Kovid-19 salgını nedeniyle Geçitli köyünün14 gün süreyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, 18 Haziran 2020'den itibaren ilçeye bağlı Geçitli Köyü tüm giriş ve çıkışlara kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verildi." ifadesi kullanıldı.