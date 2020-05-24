Bingöl'de 35 gün sonra yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı verilere göre Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 kişi artarak 4 bin 308'e ulaştı. Paylaşılan tablodaki yeni vaka sayısı 3 gün aradan sonra ilk defa bini aştı. Son 24 saatte tespit edilen bin 186 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 155 bin 686 oldu. TIKLAYIN - Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybetti, 1186 yeni vaka tespit edildi