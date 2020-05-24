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Koronavirüs

Bingöl'de 35 gün sonra yeni vaka

İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılması çok önemli" denildi

24 Mayıs 2020 12:58

Koronavirüs vakasının 35 gündür görülmediği Bingöl'de yeni vaka kaydedildi. Virüsün kaynağının il dışından gelenler olduğu bildirildi.

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından yeni Koronavirüs vakasının görüldüğünü bildirdi. Gündoğdu yaptığı açıklamada, il genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini belirtti.

Yaklaşık 35 gün Koronavirüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere virüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."

Gündoğdu, tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "Özellikle 1,5 metre kuralına uyulması ve maske takılması çok önemli" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün  açıkladığı verilere göre Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 kişi artarak 4 bin 308'e ulaştı. Paylaşılan tablodaki yeni vaka sayısı 3 gün aradan sonra ilk defa bini aştı. Son 24 saatte tespit edilen bin 186 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 155 bin 686 oldu.

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