Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 32 kişi daha hayatını kaybetti, 1186 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölü sayısı 4 bin 308'e toplam vaka sayısı 155 bin 686'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

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Bakan Koca, destek tedavisine ihtiyaç duyan durumu ağır vakaların sayısının azalmaya devam ettiğini belirterek, "Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" dedi.