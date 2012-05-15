Binden fazla sığırcık şahini böyle korkuttu

Şaşırtıcı doğa olayı amatör fotoğrafçı Rob Wolstenholme tarafından sığırcıklarıyla ünlü bölgeyi görüntülemek için geldiği sırada tesadüfen çekildi. bir anda kendilerine yönelen şahini gören sığırcık sürüsü, içgüdüsel olarak bir araya gelerek bir anda şahin formuna büründü. Yaklaşık 15 dakika boyunca gökyüzünde böyle uçan kuşlar bu sayede yaklaşan avcı kuşun aklını karıştırarak uzaklaşmasını sağlayarak tehlikeyi bertaraf etti. Onların yaşam mücadelesinden geriye, karakalemden çıkmış gibi duran bu fotoğraf kaldı.