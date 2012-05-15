T24 LogoT24 Logo
Çevre

Binden fazla sığırcık şahini böyle korkuttu

İngiltere'nin Somerset bölgesinde bir kuş sürüsü, kendilerini avlamaya gelen bir şahine karşı koymak için şahin şeklini aldı

15 Mayıs 2012 14:28

Şaşırtıcı doğa olayı amatör fotoğrafçı Rob Wolstenholme tarafından sığırcıklarıyla ünlü bölgeyi görüntülemek için geldiği sırada tesadüfen çekildi. bir anda kendilerine yönelen şahini gören sığırcık sürüsü, içgüdüsel olarak bir araya gelerek bir anda şahin formuna büründü. Yaklaşık 15 dakika boyunca gökyüzünde böyle uçan kuşlar bu sayede yaklaşan avcı kuşun aklını karıştırarak uzaklaşmasını sağlayarak tehlikeyi bertaraf etti. Onların yaşam mücadelesinden geriye, karakalemden çıkmış gibi duran bu fotoğraf kaldı.

ETİKETLER

sığırcık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24