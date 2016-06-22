Binayı böcekler sardı, baba ve kızın cesedi bodrum katında bulundu

Ankara'da bir apartmanın bodrum katında kötü kokuların gelmesi ve böceklerin artmasıyla birlikte biri kız çocuğu, diğeri erkeğe ait 2 ceset bulundu. Bulunan cesetlerin, 14 Şubat gününden beri kayıp olan Ali Alkan ile aynı apartmanda annesiyle yaşayan kızı 9 yaşındaki İdil Alkan olduğu üzerinde duruluyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İdil’in bir akrabası “Ayakkabı almak için alıp gitmiş çocuğu. Bir saat önce de aramış annesini. ‘Bir daha yüzümüzü göremezsin’ diye. Böylece çocuk kayıplarda" dedi. Bir apartman sakini "5 ay önce kayboldular. Sürekli olay yeri inceleme geliyordu buraya, araştırılıyordu. Üzerlerinde palto var. Muhtemelen kışın olmuş olay" diye konuştu.

Olay, Sincan İlçesi Fatih Mahallesi Bucak Sokak Hürko Sitesi E-1 Blok 15 numaralı apartmanda meydana geldi. Apartmandan kötü kokular gelmesi ve binada böceklerin çoğalması üzerine, bina sakinleri durumu site görevlisine bildirdi. Bunun üzerine ilaçlama çalışması yapan apartman görevlisi Hasan Alat, bodrum kata girdiğinde iki cesetle karşılaştı. Alat’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.Yüzleri tanınmayacak halde olan cesetlerin, 14 Şubat tarihinden beri kayıp olan Ali Alkan ile olayın yaşandığı apartmanda annesiyle yaşayan 9 yaşındaki İdil Alkan olduğu üzerinde durulduğu belirtildi.

Kızın karnında yara izi vardı

Cesetleri bulan apartman görevlisi Hasan Alat, "Bodruma girdiğimde cesetlerle karşılaştım. Cesetleri ben çıkardım. Kızın göbek tarafında kan vardı. Bıçak izi gibi iz vardı. Adamda yara falan yok yani. Yüzleri tanınmıyordu. Ailesi burada birinci katta oturuyorlar. Polisler daha önce onlar hakkında araştırma yapmıştı. Girilmişti bodruma o zaman hiç bir şey yoktu. Cesetlerin kim tarafından konulduğu, ne zaman konulduğu hakkında bir bilgim yok" dedi.

"Bİr daha yüzümüzü göremezsin"

İdil’in akrabası olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Ayakkabı almak için alıp gitmiş çocuğu. Bir saat önce de aramış annesini. ‘Bir daha yüzümüzü göremezsin’ diye. Böylece çocuk kayıplarda... Benim akrabam, 6 ay elimde yıkadım ben bu çocuğu” diye konuştu.

Sürekli olay yeri inceleme geliyordu

Cesetlerin bulunduğu apartmanda yaşayan Ahmet Yıldız, apartmanın bodrum katından sürekli kokuların geldiğini belirterek, “Bundan yaklaşık 5 ay önce kız çocuğu babasıyla birlikte kayboldu. Haber alınamadı. Sürekli olay yeri inceleme geliyordu buraya, araştırılıyordu. MOBESE’lerde hiç görüntülenmemişler. Bugün bizim kapıcı ilaçlamak için kapıyı açınca cesetleri görmüş yerde. Üzerlerinde palto var. Muhtemelen kışın olmuş olay. Olay yerini aradık biz de. Yerde bıçak falan vardı. Alkol vardı, tiner gibi bazı şeyler vardı. Onları gördük ondan sonra polisi aradık. Biz kokudan fark ettik. Sürekli söylüyorduk ilaçlanması gerektiğini. Bugün kapıcı ilaçlamak için girince cesetleri bulmuş” ifadelerini kullandı.

Anne daha önce basın mensuplarına konuşmuştu

Anne Zehra Alkan, daha önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada İdil’in kaybolmasından eşini sorumlu tutmuştu. Zehra Alkan, 9 yaşındaki İdil’i, babası Ali Alkan 14 Şubat Pazar günü gezdirmek için aldığını ve bir daha kendilerinden haber alamadıklarını belirterek, kızına bir şey olmasından endişe ettiğini dile getirip, şunları söylemişti:

"Eşimin ruh sağlığı yerinde değil, en büyük endişemiz kızıma bir şey olması, kızımdan haber alamıyoruz. Gerekli mercilere başvurduk, bütün arama çalışmalarına rağmen haber alınamadı. Şubat ayında görülmesi gereken boşanma duruşmasına dahi gelmedi. Buradan sizin aracılığınızla sesleniyorum: Ne olur kızımı gören en yakın emniyet birimini arasın."

Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.