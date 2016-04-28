Bakan Yıldırım'ın oğlunu kumar masasında görüntüleyen muhabir, o fotoğrafın hikâyesini anlattı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı kumar oynarken fotoğraflayan Sözcü gazetesi muhabiri Taylan Büyükşahin, o haberin perde arkasında neler yaşandığını anlattı. Haber için gittiği otelde tesadüfen Erkan Yıldırım'ı gördüğünü belirten Büyükşahin, Hürriyet muhabiri ile birlikte ilk çektikleri fotoğrafların güvenlik görevlileri tarafından silindiğini, daha sonra ise gizlice tekrar çektiklerini söyledi. Yanında Hürriyet muhabirinin de olduğunu belirten Büyükşahin, "Çok önemli bir haber yakaladığımın farkındaydım" ifadelerini kullandı.

Bakan Binalı Yıldırım, söz konusu fotoğraf için "Bana karşı bir operasyon yapıldığına dair kuşkularım var" açıklaması yapmıştı.

Sözcü muhabiri Büyükşahin'in kaleminden o fotoğrafın hikâyesi şöyle:

"Singapur’da iki yılda bir yapılan ve dünyanın en önemli gıda fuarları arasında yer alan ve Food&Hotel Asia 2016 Fuarı, 12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuara, ihracatçı birlikleri milli bir katılım düzenledi ve Türkiye’den 34 firma fuarda yer aldı. Başta Irak olmak üzere çevre ülkelerde sıkıntı yaşanması yüzünden ihracatçılar, Uzakdoğu pazarına büyük önem veriyor. Bu nedenle SÖZCÜ ve Hürriyet gazeteleri de fuara bir davetle katıldı. Ekonomi muhabiri olarak uzun yıllardır dış ticaret benim uzmanlık alanım olduğu için de SÖZCÜ adına fuara ben gittim.

"Casinoya girmek zor"

Havalimanından çıktıktan sonra Singapur’un simgesi haline gelen Marina Bay Sands Hotel’e yerleştik. Otelin 10’uncu katında 1012 numaralı oda bana ayrılmıştı. 57 katlı olan otelin çatı katında dünyanın en yüksek ve geniş havuzu bulunuyor. Bu nedenle otel turistlerin ilgi odağında. Ancak otel sadece havuzuyla değil, ülkenin en büyük casinosuna sahip olmasıyla da adından söz ettiriyor. Biz de iki gazeteci ve ihracatçı birliklerinin basın danışmanı ile birlikte casinoya gitmeye karar verdik. Casinoya girmek de kolay değil. Girişte iki ayrı görevli pasaportunuzu uzun uzun inceliyor ve izin verirse pasaportunuz casinonun sistemine kaydedilerek içeri alınıyorsunuz. Çıkışta da ayrıca pasaportunuz detaylı şekilde kontrol ediliyor.

"Rulet masasına oturdu"

Casinoya henüz girmişken, girişe yakın noktada yer alan rulet masasının yanında ayakta duran ve cep telefonunu karıştıran bir kişi dikkatimi çekti. O kişi sonra rulet masasına yöneldi ve oyuna oturdu. Masaya oturmadan önce Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ı tanıdım. Babasının 2 yıl önceki basın toplantısında Erkan Yıldırım’ın fotoğrafı çekilmiş ve uzun süre sosyal medyada dolaşmıştı. Oradan aklımda kalmış. Bir ara tereddüde düşmedim değil. Çünkü o fotoğraftaki haline göre daha zayıftı. Ancak yanımdaki arkadaşlarla masada oyun oynayan kişinin kesinlikle Erkan Yıldırım olduğuna karar verdik.

Haber ayağıma gelmişti, hem de Türkiye’den yaklaşık 10 bin kilometre uzakta. Erkan Yıldırım yalnız değildi. Yanında sakallı bir arkadaşı daha vardı, ama onu tanıyamadım. Daha sonra onun Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek olduğunu Odatv ortaya çıkardı. Casinolarda fotoğraf çekmek yasaktır. Çektiğiniz an güvenlik görevlisi yanınıza gelir ve fotoğrafı siler. Yıldırım’a yakalanmadan uzaktan fotoğraflarını cep telefonlarımız ile çekmeye başladık. Ancak çok belli ettiğimiz için güvenlik görevlisi bizi gördü ve yanımıza gelerek fotoğrafları sildi. Neyse ki Erkan Yıldırım ve Adem Şimşek bizi fark etmedi. 5-10 dakika oyalandıktan sonra bu sefer daha hızlı ve belli etmeden fotoğraflarını çektik. Bu sefer olmuştu. Hemen arkadaşlarla fotoğrafları maillerimize ve WhatsApp’a attık. Çünkü güvenlik görevlileri gelip yine fotoğrafları silebilirdi.

"İki saat kumar oynadılar"

Neyse ki düşündüğümüz gibi olmadı. Yaklaşık 2 saat casinoda kaldık. Erkan Yıldırım ve Adem Şimşek de bu süre içerisinde rulet oynamaya devam etti. Casinoda başka Türk işadamlarıyla da karşılaştık. Onlar da Yıldırım’ı gördüklerini söylediler.

Çok önemli bir haber yakaladığımın farkındaydım. Hürriyet fotoğrafı kullanacak mı bilmiyordum. Ama gazetem SÖZCÜ’nün haberciliğinden en küçük bir şüphem yoktu. Singapur’dan dönüşümüz 14 Nisan günüydü. Haberi yazmak için can atıyordum. Ancak haber ben Singapur’dan dönmeden yayımlanırsa Türkiye’ye dönüşte pasaportta bana sorun çıkarılabileceğini düşündüm. Ulaştırma Bakanı’nın oğlunun haberi ne de olsa… 14 Nisan günü THY’nin TK55 numaralı uçağıyla yerel saatte 22.00’de İstanbul’a hareket ettik. 15 Nisan sabahı saat 04:30’a yaklaşırken uçağımız İstanbul’a teker koydu. Yorucu bir seyahat olmasına rağmen iyi bir haberle Türkiye’ye dönmenin mutluluğunu yaşıyordum. Evde dinlenip ertesi gün büroya geldim ve haberi yazdım. Fotoğraflarımı yazıişlerine teslim ettim.

Tesadüfen tanık olduğum, gördüğüm önemli bir olayı haberleştirdim. Sadece gazetecilik görevimi yaptım, gerçeği yazdım. Tıpkı diğer haberlerimde olduğu gibi…