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"Oğlunun kumar fotoğrafı Binali Yıldırım'ın önünü kesmek için sızdırıldı"

Erkan Yıldırım’ın, Singapur’daki bir kumarhanede görüntülenmesi sosyal medyanın gündemine oturdu

19 Nisan 2016 20:45

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın, Güneydoğu Asya ülkelerinden Singapur’daki bir kumarhanede rulet oynarken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sızdırılması, sosyal medya ve Ankara kulislerinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hamlesi olarak yorumlandı. Buna göre, oğlunun fotoğrafı Binali Yıldırım'ın önünü kesmek için sızdırıldı. 

 

Sosyal medyada yapılan diğer yorumlarda ise Binali Yıldırım'ın Boğaziçi Üniversitesi hakkında yaptığı açıklamalara gönderme yapılıyor. Yıldırım, Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmeme nedenini "Gençler kızlı erkekli oturuyor, 'burada yoldan çıkarım' dedim" sözleriyle açıklamıştı. 

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

 

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