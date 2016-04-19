Bakan Binali Yıldırım'ın oğlu Singapur'da kumarhanede görüntülendi!

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın, Güneydoğu Asya ülkelerinden Singapur’daki bir kumarhanede rulet oynarken görüntüleri ortaya çıktı. Singapur’un en lüks otellerinden biri olduğu belirtilen Marina Sands Bay Hotel’in kumarhanesinde 12 Nisan tarihinde görüntüleri çekilen Yıldırım, gemi filolarıyla biliniyor.

Sözcü gazetesinde Taylan Büyükşahin imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Singapur’un en lüks otellerinden olan Marina Sands Bay Hotel’in kumarhanesinde 12 Nisan Salı gecesi bir arkadaşı ile oyun oynayan Yıldırım, kumarhanede birkaç saat geçirdi.

İlk gemisini 2003 yılında aldı

AKP’nin iktidara gelmesi ile birlikte Erkan Yıldırım’ın gemi sektöründeki işleri de hızla büyüdü. Erkan Yıldırım, kız kardeşi Bahar Büşra Yıldırım ile birlikte 2002 yılının başında Derin Denizcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. Daha önce çeşitli acente işleri yapan Yıldırım, yeni şirketi ile gemiler almaya başladı. İlk gemisini 2003 yılında 445 bin Euro’ya alan Yıldırım, 800 yolcu ve 250 araç kapasiteli feribotla İzmir Çeşme-Brindisi (İtalya) hattında seferler yapacağını açıkladı. Erkan Yıldırım’ın ilk gemisi için ödediği 445 bin Euro, o dönemde tartışmalara neden oldu. Yıldırım, paranın bir kısmını kendisinin verdiğini, bir kısmını da acentelere peşin yolcu bileti satarak karşıladığını söyledi. Binali Yıldırım ise 445 bin Euro’nun çok büyük bir para olmadığını belirtmişti.

22 yıldır Erdoğan’ın hep yakınında

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana yanında oldu. 1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri’nde (İDO) genel müdürlük görevinde bulunan Yıldırım, AKP’nin kurulması ile birlikte Erdoğan ile çalışmalarına devam etti. Kurulan hükümetlerde sürekli bakanlık görevi yürüten Yıldırım, AKP tüzüğündeki 3 dönem yasağı nedeniyle 7 Haziran 2015’teki seçimde milletvekili adayı gösterilmedi. Yıldırım, bu kez Erdoğan’ın isteğiyle sarayda özel danışman olarak görev aldı. 1 Kasım’daki erken seçimde ise tekrar milletvekili seçildi ve yeniden Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Yıldırım ailesinin sahibi olduğu ve dolaylı olarak yönettiği iddia edilen şirketler şöyle:

Derin Denizcilik (İstanbul), Sefine Denizcilik (Yalova), Zealand Shipping (Hollanda), Q Shipping (Hollanda), Castillo Real Estate (Hollanda), Baychart (İstanbul), Chart-it (Hollanda), Ceren Denizcilik (İstanbul), North Bulkers (Panama), Brother Navigation (Marshal Adaları), Zeytin Denizcilik (İstanbul), OGEM Marina, Metro Gemi Acentalığı, Eydo Denizcilik, Çağrı Gıda İnşaat, Su Bilgi Teknolojileri, Sekmen Otomotiv.

Kaç gemileri var bilinmiyor

Sadece Erkan Yıldırım değil ailenin diğer bireyleri de gemi işiyle uğraşıyor. Yıldırım Ailesi’nin doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği 17 şirketi, 28 gemisi ve 2 süperyatı olduğu iddia ediliyor. Hatta Yıldırım Ailesi’nin 30 gemisi olduğu iddiası TBMM gündemine de yansıdı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Erkan Yıldırım ile ilgili iddiaları TBMM gündemine soru önergesiyle taşıdı. Tanrıkulu sadece gemileri değil ailenin diğer ticari bağlantıları hakkında da sorular sormuş ancak yanıt alamamıştı. Bakan Yıldırım ise çocuklarının gemi sahibi olduğunu kabul ederek, kaç gemi olduğunu söylememişti.