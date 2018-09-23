Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu'nun tahliyesiyle ilgili açıklama geldi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti. Berberoğlu üç gün önce tahliye edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Hukukçular tartışıyor. Bu tartışmanın ötesinde bir gerçek var. Berberoğlu serbet kalmılştır bu önemlidir. Bundan sonraki süreç kendi seyrinde devam edecektir" açıklaması yaptı.

Berberoğlu’nun tahliyesi sonrası Binali Yıldırım, Oya Berberoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Ne olmuştu? Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 14 Haziran 2017 tarihinde tutukladı. Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti. Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne geldi. Berberoğlu’nun avukatları, 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilmesinin ardından 26. Dönem’de milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıran Anayasa değişikliğinin geçici madde olmasına dayanarak davanın durmasını ve tahliye kararı verilmesini talep etti. TIKLAYIN - Yargıtay'dan Enis Berberoğlu davasının dokunulmazlık nedeniyle durdurulması talebine ret Yargıtay 16. Ceza Daire, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa maddesini; geçici bir madde olsa bile “Anayasal bir özel hüküm” olarak değerlendirdi ve kararda, “Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir” ifadesine yer verildi. Berberoğlu, Yargıtay kararının ardından 'Anayasası Çalınan Milletvekili' imzasıyla yayınladığı açıklamada, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu. Berberoğlu'nun haberleşmeyi kesme kararı ailesi, avukatları ve eski/yeni milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri de kapsıyor.

Berberoğlu'nun avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yargılamada durma ve tahliye kararı verilmesi talebinin reddetmesinin ardından bir üst daireye itirazda bulundu. Yargıtay 17. Dairesi'ne verilen dilekçede, Berberoğlu’nun yeniden seçilerek yasama dokunulmazlığını kazandığı, bu nedenle yargılamada durma kararı ve tahliye kararı verilmesi istendi.

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Berberoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruyla ilgili de 2 Ağustos günü ret kararı çıktı.

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Gelişmelerin ardından Berberoğlu, ailesi ve avukatları da dahil olmak üzere görüşlere çıkmama kararı aldı.