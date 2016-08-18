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15 Temmuz Darbe Girişimi

Binali Yıldırım'dan büyükelçilere: Bazı dostlarımız darbecilerin hakkını milletin hakkından daha çok savundu

Binali Yıldırım, "Sizlere bir sitemim olacak" dedi

18 Ağustos 2016 23:58

Çankaya Köşkü'nde diplomatik misyon şeflerine yemek veren Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından özellike Batı ülkelerinin Türkiye'ye destek vermediğini öne sürerek "Sizlere bir sitemim olacak. Türkiye bir darbe girişimini sonuçsuz bıraktı. Darbecilere darbe yaptı. Paris'te Charlie Hebdo olayından sonra bütün dünya liderleri akarak, akın akın oraya gitti. Biz gelişmiş demokrasilerden beklentimiz, o gün herkesin buraya gelip bizimle dayanışmasını görmesini beklerdik" dedi. "Bazı dostlarımız ne yazık ki başka bir bakış açısını benimsediler" diyen Binali Yıldırım, "Suç işleyen, halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti yok etmeye çalışan terör gruplarını, darbecilerin hakkını milletin hakkından daha fazla savunma gayreti gerçekten bizi üzmüştür" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, özetle şunları söyledi:

Sizlere bir sitemim olacak. Türkiye bir darbe girişimini sonuçsuz bıraktı. Darbecilere darbe yaptı. Paris'te Charlie Hebdo olayından sonra bütün dünya liderleri akarak, akın akın oraya gitti. Biz gelişmiş demokrasilerden beklentimiz, o gün herkesin buraya gelip bizimle dayanışmasını görmesini beklerdik.

Hadi bunu yapamadınız, bu darbeyi en şiddetle kınamak ve Türkiye'nin demokrasisini, başarısını bizlerle paylaşmak, bu konudaki dayanışmasını en açık şekilde dostlarımızın göstermesini beklerdik. Bunu yapanlar oldu mu, oldu. Şüphesiz oldu. Onlar kendilerini bilir. Ama bazı dostlarımız ne yazık ki başka bir bakış açısını benimsediler. Nedi o bakış açısı. Darbe girişimini görmezden gelip, Türkiye'de darbecilerin hukuk içinde, adaletle yargılanıp yargılanmayacağı konusunu tartışmaya başladılar. Bu bizi çok üzdü.

Suç işleyen, halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti yok etmeye çalışan terör gruplarını, darbecilerin hakkını milletin hakkından daha fazla savunma gayreti gerçekten bizi üzmüştür. 

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