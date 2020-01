Binali Yıldırım, "'Two minutes' nereden çıktı?" sorusunu yanıtladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Avrasya Tüneli de 20 Aralık'ta hizmete geçecek. Sarayburnu'ndan gireceksiniz Haydarpaşa'dan çıkacaksınız. 2 dakikada. Bir one minute var bir de two minute var" açıklamasıyla ilgili olarak sorulan "Two minutes nereden çıktı?" sorusunu yanıtladı. Yıldırım "Kürsüde o anda aklıma geldi, söyledim" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Vahap Munyar'ın "Kamu İhale Kanunu'na 'Finans Merkezi çalımı'" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2016) yazısı şöyle:

İstanbul Finans Merkezi'nde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) binalarının temel atma töreni öncesinde Ağaoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun ofisine uğradım.

Odasında grubun Murahhas Azası Hasan Rahvalı, Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Kılıçve Genel Müdür Yardımcısı Barlas Yurtsever vardı. Odasındaki dev ekrana yansıyan inşaat alanını gösterdi:

- Biz buradaki hafriyat, altyapı hazırlığı, metro istasyonu gibi işleri 350 bin metrekarelik satılabilir alan karşılığı almıştık. 2014’te ilk kazmayı vurduk. 8.5 milyon metreküplük hafriyat yaptık. Tamamladığımız işlerin bedeli 1 milyar lirayı buldu.

Proje için Aktifbank’tan 300 milyon lira kredi kullandıklarını belirtti:

- Aktifbank bu projede bize yüzde 5 hisseyle ortak. Kendimize ait ofis ve alışveriş merkezi bloklarının kaba inşaatını tamamladık. O bloklara 2.5 milyar liralık yatırım yapıyoruz.

Başbakan Binali Yıldırım’ın törene katılmasının önemine işaret etti:

- İstanbul Finans Merkezi projesi unutulmuş gibiydi. Artık yoğun gündem arasında az da olsa yerini alacak demektir.

Ardından birlikte tören alanına geçtik. Alanın VIP bölümünde BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, İTO Meclis Başkanı Şekip Avdagiç, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan, Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım, Global Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, YDA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Kuruluş-Sersim İş Ortaklığı’nın ortağı Adnan Ersoy Ulubaş, Twigy’nin patronuSinan Öncel, Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik’i gördüm.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, YDA İnşaat’ın üstlendiği BDDK ileİbrahim Çağlar’ın da ortak olduğu Kuruluş-Sersim’in yapımını üstlendiği SPK binasının afişine dikkat çekti:

- BDDK ve SPK, buradaki projelerini Kamu İhale Kanunu dışında tutmak için TOKİ’yle hasılat paylaşımı formülünü benimsedi.

Sonra kendi formülleri üzerinde durdu:

- Biz de Ziraat GYO’nun kuruluşunu cuma günü tamamladık. İstanbul Finans Merkezi’ndeki binamızın sahibi Ziraat GYO olacak. İnşaatı da bu şirketimiz yaptıracak. Binanın bir bölümünü kiraya verecek.

Ali Ağaoğlu, İstanbul Finans Merkezi’nin mevzuat altyapısını anımsattı:

- Bina yapmakla iş bitmiyor. Başta vergisel olmak üzere, mevzuat altyapısını iyi hazırlayarak burayı finansın uluslararası cazibe merkezine dönüştürmek gerekiyor.

Başbakan Yıldırım, bu yönde sinyali şu sözlerle verdi:

- İnsanlar ABD’de, Avrupa’da artık parasıyla rezil oluyor. 50 tane soru soruyorlar.“Nereden buldun” diyorlar...

ABD’de, Avrupa’da “rezil olan para”, terör ve kısmi savaş ortamında İstanbul’u yeni adres seçer mi?

New York- İstanbul, İstanbul - Tel Aviv transit rekoru kırıldı

Yapı Merkezi’nin Avrasya Tüneli, Tekfen’in Socar Towers’la ödül aldığı tören sonrası geçen çarşamba gecesi New York’tan THY’nin 23.55 uçağına binerken kuyruktaki özel giyimli Yahudi yolcuların yoğunluğu dikkatimi çekti. Yolculardan biri yoğunluğun nedenini açıkladı:

- Tatil için İsrail’e gidiyoruz.

Ertesi gün saat 16.45’te İstanbul’a indiğimizde İş Bankası Yönetim Kurulu BaşkanıErsin Özince’yle karşılaştım:

- Uçaktaki transit yolcu yoğunluğunu gördünüz mü? 350 yolcunun sanırım 320’si transit.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz’la THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ü aradık:

- New York-İstanbul seferinde uçak başına düşen transit yolcu sayısı rekoru kırılmış olabilir mi?

Üstün, bilgiyi alıp, bize döndü:

- Evet, rekor. Sizin döndüğünüz uçakta 308 transit yolcumuz var. Bu akşam Tel Aviv’e 4 sefer gerçekleşecek.

"O anda aklıma geldi, 'Two minutes' dedim"

Başbakan Binali Yıldırım, doğum günü olan 20 Aralık’ta açılması planlanan Avrasya Tüneli’ni anlatırken şu cümleyi kullandı:

- Araçlar bu tünelden 2 dakikada geçecek. Yani, “Two minutes”... Bir “one minute” var, onu Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişti. Bir de “Two minutes”...

Yıldırım’a sorduk:

- “Two minutes” nereden çıktı?

- Kürsüde o anda aklıma geldi, söyledim...