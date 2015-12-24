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Binali Yıldırım siber saldırı için ODTÜ'yü suçladı: Yeterli önlemi almamış

Geçen hafta Türkiye'de ".tr" uzantılı internet sitelerine yönelik siber saldırı gerçekleşmiş, saldırıyı Hacker grubu Anonymous üstlenmişti

24 Aralık 2015 12:00

Türkiye’deki 400 bine yakın “.tr” uzantılı internet sitesine yapılan ve dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous tarafından üstlenilen siber saldırılara ilişkin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ODTÜ’nün yeterli önlemi almadığını söyledi. Yıldırım, “Sunucuyu ODTÜ işletiyor ama mesele bir ulusal güvenlik meselesi, bu çeşit saldırılara karşı gerekli önlemlere sahip olunmalı” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ulaştırma, Havacılık ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin geçen hafta hedefi olduğu büyük siber saldırıyla ilgili olarak, “Siber savaş, gerçek savaştan bin beter sonuçlar doğurabiliyor, her türlü önlemi alıyoruz, daha da almamız lazım” dedi.

Yıldırım, saldırıların 14 Aralık’tan itibaren etkili olduğunu, hemen karşı önlemlerin devreye alındığını söyledi. Bakan Yıldırım, saldırının esas olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından işletilmekte olan ‘nick.tr’ adlı Türkiye’deki bütün ‘.tr’ uzantılı web adreslerinin yönetildiği DNS sunucularını hedef aldığını belirterek, “Sunucuyu ODTÜ işletiyor ama mesele bir ulusal güvenlik meselesi, bu çeşit saldırılara karşı gerekli önlemlere sahip olunmalı” dedi.

Binali Yıldırım şöyle konuştu: “Siber savaş ve siber saldırı çok önemli konular. O yüzden biz bir siber güvenlik yasası çıkarttık, devlet çapında tatbikatlar yaptık. Bunlara devam edeceğiz, önlemleri arttıracağız. Çünkü siber savaş ve saldırı, gerçek savaş gibi davulla zurnayla gelmiyor, bir anda başlıyor ve hayatı tamamen felç etmeyi amaçlıyor. Bu bakımdan da belki sonuçları gerçek savaştan bile kötü; çünkü sizi hazırlıksız yakalamayı hedefliyor.”

ODTÜ’deki sunucuyu BTK bünyesine almak istediklerini ancak ODTÜ’nün vermediğini belirterek “Hatta bize dava açtılar. Peki kalsın ama önlemler konusunda ortak hareket edebilmeli, böyle saldırı anlarında işbirliği yapabilmeliyiz en azından. Bu saldırıda gördük ki ODTÜ yeterli önlemi almamış. Artık böyle saldırılar gündelik hayatın parçası haline geliyor; her an her yerden saldırı yapılabilir. O yüzden önlemlerimizi de sürekli almalı, sürekli güvenlik seviyemizi yüksek tutmalıyız. Konu çok ciddi” diye konuştu.

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