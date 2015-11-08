Binali Yıldırım: Seçimler oldu, içerdekiler de dışarıdakiler de mosmor oldu

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 1 Kasım seçiminin gerçek mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu savundu. "Seçimler oldu, içerdekiler de dışarıdakiler de mosmor oldu" diyen Yıldırım, "Türkiye'nin ihtiyacı eğer istikrarsa bunun yolu başkanlıktır" görüşünü savundu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, seçim sonrası 6 Kasım günü geldiği Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı Köyü’nden dün AKP İl Başkanlığı tarafından Erzincan’ın Kavakyolu Beldesinde onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Yemekte konuşan Binali Yıldırım, 1 Kasım seçimine değinerek şunları söyledi:

"Ak Parti hareketinin doğal lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu başarının gerçek mimarıdır. Onun vizyonu ile çıktığımız bu yolda başbakanımız, genel başkanımız başta olmak üzere, bütün teşkilatlarımız, bütün adaylarımız, bütün belediye başkanlarımız el ele vererek, kadınlarımız gençlerimiz aynı heyecanla aynı sevinçle bir olarak beraber olarak Türkiye’de ve Erzincan’da yeniden destan yazdı."

Ak Parti’nin iktidardan düştüğü için bayram yapanların sevincinin sadece 4 ay sürdüğünü anlatan Yıldırım şimdi de milletin bayram yaptığını belirtti.

Türkiye’debaşkanlık sisteminin mutlaka konuşulması gerektiğine işaret eden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlık sistemi deyince 7 Haziran öncesi kara bir propaganda yapıldı. ‘Başkanlık sistemi diktatörlüktür, Recep Tayyip Erdoğan kendisi için başkanlık istiyor’ diye. Kardeşim 10 Ağustos 2014 Cumhuriyet tarihinde hiçbir faniye nasip olamayacak kadar 14 parti karşısında blok oluşturmasına rağmen yüzde 52 millet desteği ile cumhurun başkanı olmuş daha ne olacak. Ama Türkiye’nin ihtiyacı eğer istikrarsa, eğer güçlü siyasi iktidarsa bunun yolu başkanlıktır. Bu sistem Türkiye’nin geleceği için tartışılmalıdır, gerçek yönleri ile konuşulmalıdır."

"Erdoğan sihirbaz değil, ustadır"

Avrupa ve Amerika’nın bilinen siyasetçilerinin Erdoğan’ı ’siyasi sihirbaz’ olarak nitelendirdiğine dikkati çeken Yıldırım, Cumhurbaşkanının siyasi sihirbaz değil, siyasetin ustası olduğunu bildirdi.

Erdoğan’ın ülkeyi 4 ayda kaostan, istikrarsızlıktan ve moral bozukluğundan tekrar istikrara, güvene, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe getirmeyi başardığını savunan Binali Yıldırım, Türkiye büyük bir tehlikenin eşiğinden döndüğünü belirtti. Türkiye’de tek sorununun PKK olduğuna vurgu yapan Yıldırım, 1 Kasım’da bu sorunun Türkiye’nin gündeminden kaldırılması mesajı verildiğini söyledi. Mesajı aldıklarını terör belasını Türkiye’nin gündeminin en alt sırasına indireceklerine işaret eden Yıldırım, "Millet 2 Kasım sabahı güzel bir nefes aldı, rahatladı. Herkesin kafasında birçok soru vardı, hepsi bitti. Seçimler oldu, içerdekiler de dışarıdakiler de mosmor oldu" dedi. Yıldırım, "Türkiye'nin ihtiyacı eğer istikrarsa bunun yolu başkanlıktır" görüşünü savundu.