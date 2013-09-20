T24 LogoT24 Logo
Gündem

Binali Yıldırım: Kamyonlar köprüde büyük risk oluşturdu

Bakan Binali Yıldırım, dün iki bin kamyonun köprüye aynı anda girerek yaptığı eylemin büyük risk oluşturduğunu söyledi

20 Eylül 2013 19:51

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, dün İstanbul Anadolu Yakası’nda döküm alanı bulamadıkları gerekçesiyle 2 bin harfiyat kamyonunun gerçekleştirdiği eylem sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde risk oluştuğunu söyledi. Köprüdeki salınımın sınırlar içerisinde olduğunu belirtti.

Bakan Yıldırım, "Hafriyat kamyonlarının gelişigüzel yarış arabası gibi köprüye girmesi ve tamamının ağır araç olması ciddi risk oluşturur. Dün yaşanan olay bunlardan biridir. Salınım sınırlar içerisinde olmuştur kısa sürmüştür ama bu bize işaret vermiştir. Böyle kontrolsüz geçişlerin mutlaka önlenmesi lazım" dedi.

 

Kamyoncuların sorunlarını valiyle görüştüm


Yıldırım, "Kamyoncularımızı, hafriyatçılarımızı ben daha itidalli olmaya çağırıyorum. Sorunlarını da belediye başkanımızla ve valimizle görüştüm. Sorun çözülüyor. Hafriyatçılarımızın talebi şu, 'Biz Anadolu yakasında çalışıyoruz. Burada döküm yeri bitti. Onun için Avrupa yakasına gidin oraya dökün' deniliyor. Bence doğru bir talep değil bu. Çünkü yaptıkları işin gereği hem trafiği tıkayacak hem maliyetleri artıracak bu uygulamadan şu anda vazgeçildi. Bir aylığına Şile tarafında yeni bir yer ayarlandı. Daha sonra da uzun vadeli döküm alanları oluşturulması için ilgili bakanlıklar ile gerekli koordinasyonları da yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.


Köprüyü riske atacak girişimlere müsaade etmeyiz


Protestoların amacına ulaştığını kaydeden Yıldırım, hafriyatçılara itidalli hareket etmeleri çağrısında bulunarak, "Hafriyatçı arkadaşlarımız tepkilerini gösterdiler, amaçlarına ulaştılar. Bundan sonrası sıkıntı oluşturur. Köprüyü riske atacak böyle girişimlere de müsaade etmeyiz" dedi.

ETİKETLER

binali yıldırımbakankamyoneylemfatih sultan mehmet köprüsühasarhafriyatvalisorunzarar

İlgili Haberler

Kamyoncuların eylemi TEM'i kilitledi

Onlarca hafriyat kamyonu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası’nda eylem başlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24