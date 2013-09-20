Binali Yıldırım: Kamyonlar köprüde büyük risk oluşturdu

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, dün İstanbul Anadolu Yakası’nda döküm alanı bulamadıkları gerekçesiyle 2 bin harfiyat kamyonunun gerçekleştirdiği eylem sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde risk oluştuğunu söyledi. Köprüdeki salınımın sınırlar içerisinde olduğunu belirtti.

Bakan Yıldırım, "Hafriyat kamyonlarının gelişigüzel yarış arabası gibi köprüye girmesi ve tamamının ağır araç olması ciddi risk oluşturur. Dün yaşanan olay bunlardan biridir. Salınım sınırlar içerisinde olmuştur kısa sürmüştür ama bu bize işaret vermiştir. Böyle kontrolsüz geçişlerin mutlaka önlenmesi lazım" dedi.

Kamyoncuların sorunlarını valiyle görüştüm



Yıldırım, "Kamyoncularımızı, hafriyatçılarımızı ben daha itidalli olmaya çağırıyorum. Sorunlarını da belediye başkanımızla ve valimizle görüştüm. Sorun çözülüyor. Hafriyatçılarımızın talebi şu, 'Biz Anadolu yakasında çalışıyoruz. Burada döküm yeri bitti. Onun için Avrupa yakasına gidin oraya dökün' deniliyor. Bence doğru bir talep değil bu. Çünkü yaptıkları işin gereği hem trafiği tıkayacak hem maliyetleri artıracak bu uygulamadan şu anda vazgeçildi. Bir aylığına Şile tarafında yeni bir yer ayarlandı. Daha sonra da uzun vadeli döküm alanları oluşturulması için ilgili bakanlıklar ile gerekli koordinasyonları da yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.



Köprüyü riske atacak girişimlere müsaade etmeyiz



Protestoların amacına ulaştığını kaydeden Yıldırım, hafriyatçılara itidalli hareket etmeleri çağrısında bulunarak, "Hafriyatçı arkadaşlarımız tepkilerini gösterdiler, amaçlarına ulaştılar. Bundan sonrası sıkıntı oluşturur. Köprüyü riske atacak böyle girişimlere de müsaade etmeyiz" dedi.