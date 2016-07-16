Başbakan Binali Yıldırım, "Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atanmıştır" dedi.

Askeri darbe girişiminin sürdüğü sırada cuntaya karşı korgeneral ve tümgeneral seviyesinde açıklamalar yapılmasına karşın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Akar ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'nın nerede oldukları sabah saatlerine kadar anlaşılamadı.

Darbe girişimin başladığı 22:00 sıralarında Akar'ın rehine alındığı duyurulurken ilerleyen saatletde Başbakan Binali Yıldırım "Görevinin başında" dedi, MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz da "darbenin püskürtüldüğünü" belirtirken Genelkurmay Başkanı'nın "kurtarıldığını" söyledi. Ancak daha sonra Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, "Genel Sekreterimi alıp götürdüler, Genelkurmay Başkanımızın durumunu da bilmiyorum" dedi.