T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Binali Yıldırım: Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atanmıştır

Ümit Dündar, vekaleten Genelkurmay Başkanı oldu

16 Temmuz 2016 09:48

Başbakan Binali Yıldırım, "Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atanmıştır" dedi.

Ne olmuştu?

Askeri darbe girişiminin sürdüğü sırada cuntaya karşı korgeneral ve tümgeneral seviyesinde açıklamalar yapılmasına karşın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Akar ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'nın nerede oldukları sabah saatlerine kadar anlaşılamadı.
 
Darbe girişimin başladığı 22:00 sıralarında Akar'ın rehine alındığı duyurulurken ilerleyen saatletde Başbakan Binali Yıldırım "Görevinin başında" dedi, MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz da "darbenin püskürtüldüğünü" belirtirken Genelkurmay Başkanı'nın "kurtarıldığını" söyledi. Ancak daha sonra Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, "Genel Sekreterimi alıp götürdüler, Genelkurmay Başkanımızın durumunu da bilmiyorum" dedi.
 
Genelkurmay Başkanlığı önünde çok sayıda can kaybı olduğuna ilişkin olarak sivillerin de yer aldığı fotoğraflar paylaşılırken TSK'nın yüksek komuta kademesini oluşturan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin durumuna ilişkin hiçbir bilgi alınamadı.

ETİKETLER

Genelkurmay başkanıÜmit Dündar

İlgili Haberler

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları nerede?

Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar atandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24