Başbakan Binali Yıldırım, "Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atanmıştır" dedi.
Ne olmuştu?
Askeri darbe girişiminin sürdüğü sırada cuntaya karşı korgeneral ve tümgeneral seviyesinde açıklamalar yapılmasına karşın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Akar ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'nın nerede oldukları sabah saatlerine kadar anlaşılamadı.
Darbe girişimin başladığı 22:00 sıralarında Akar'ın rehine alındığı duyurulurken ilerleyen saatletde Başbakan Binali Yıldırım "Görevinin başında" dedi, MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz da "darbenin püskürtüldüğünü" belirtirken Genelkurmay Başkanı'nın "kurtarıldığını" söyledi. Ancak daha sonra Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, "Genel Sekreterimi alıp götürdüler, Genelkurmay Başkanımızın durumunu da bilmiyorum" dedi.
Genelkurmay Başkanlığı önünde çok sayıda can kaybı olduğuna ilişkin olarak sivillerin de yer aldığı fotoğraflar paylaşılırken TSK'nın yüksek komuta kademesini oluşturan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin durumuna ilişkin hiçbir bilgi alınamadı.