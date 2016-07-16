Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları nerede?

T24* Askeri darbe girişiminin sürdüğü sırada cuntaya karşı korgeneral ve tümgeneral seviyesinde açıklamalar yapılmasına karşın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Akar ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı ve Genelkurmay İkinci Başkanı'nın nerede oldukları sabah saatlerine kadar anlaşılamadı. Darbe girişimi sürerken cuntaya karşı açıklama yapan orgeneral seviyesindeki tek isim olan 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, sabaha karşı vekâleten Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Darbe girişimin başladığı 22:00 sıralarında Akar'ın rehine alındığı duyurulurken ilerleyen saatletde Başbakan Binali Yıldırım "Görevinin başında" dedi, MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz da "darbenin püskürtüldüğünü" belirtirken Genelkurmay Başkanı'nın "kurtarıldığını" söyledi. Ancak daha sonra Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, "Genel Sekreterimi alıp götürdüler, Genelkurmay Başkanımızın durumunu da bilmiyorum" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı önünde çok sayıda can kaybı olduğuna ilişkin olarak sivillerin de yer aldığı fotoğraflar paylaşılırken TSK'nın yüksek komuta kademesini oluşturan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi ve Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler'in durumuna ilişkin hiçbir bilgi alınamadı.

Darbe girişimi karşısında kuvvet komutanlarının pozisyonunun merak edildiği saatlerde CNN Türk'e telefonla bağlanan Jandarma Harekât Başkanı Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin karargâhta bulunmadığını, ancak onun adına konuştuğunu belirterek cuntacıları "eşkıya" olarak nitelendirdi ve kısa sürede hakim olacaklarını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım sabaha karşı 06.50 sularında Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın atandığını açıkladı.