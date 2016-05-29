Binali Yıldırım: Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023 hedeflerine ilerleyeceğiz

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet ile ilgili 315 oyla güven oyu aldı, 138 ret oyu çıktı. Bu sonuca göre 65. Hükümete Meclis tarafından güvenoyu verilmiş oldu. 65. Hükümet'in aldıoğı güvenoyunun ardından Başbakan Binali Yıldırım Meclis kürsüsüne çıkarak teşekkür konuşması yaptı. Binali Yıldırım, "Eleştiriler ve uyarılar bizim için yol göstericidir ve daha güzel işler yapmamız için mutlaka yardımcı olacaktır. Seçimlerde ne kadar oy alırsak alalım bu çatı altında güvenoyu aldıktan sonra artık 79 milyonun hükümetiyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Yıldırım'ın konuşması özetle şöyle:

Görevi devraldığım 64. hükümetin başbakanı ve bakanlar kurulu üyelerini de yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. 65. hükümetin programı esnasında görüşlerini dile getiren bütün milletvekillerimize, muhalefet partisi, grup başkanvekillerine ve bu program üzerinde eleştirileriyle, önerileriyle bize ışık tutan bütün milletvekillerimize huzurlarınızda teşekker ediyorum.

Eleştiriler ve uyarılar bizim için yol göstericidir ve daha güzel işler yapmamız için mutlaka yardımcı olacaktır. Seçimlerde ne kadar oy alırsak alalım bu çatı altında güvenoyu aldıktan sonra artık 79 milyonun hükümetiyiz. Demokrasimizi daha da ileri bir düzeye taşıyacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Milletimizin barışı huzuru için hayatını seve seve veren şehitleimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu duygularla güvenoyu alan 65. hükümetin başbakanı olarak bir kez daha teşekkür ediyorum Allah yar ve yardımcımız olsun.