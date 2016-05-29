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Politika

Binali Yıldırım hükümeti 315 oyla güvenoyu aldı

Güven oylamasının ardından hükümet Anıtkabir'i ziyaret etti

29 Mayıs 2016 14:05

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün AKP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. Hükümet ile ilgili güven oylaması yapıldı. Hükümet, 315 oyla güvenoyu aldı, 138 ret oyu çıktı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman çıkarıldığında AKP'nin 316 milletvekili bulunuyor. 

Grup Başkanlığından milletvekillerine yapılan duyuruda, bugünkü güven oylaması öncesinde, Genel Kurul'a yetişmede sorun yaşamamaları için tüm bakan ve milletvekillerinin programlarını Ankara'da olacak şekilde yapmaları istendi.

TBMM üyeler lokantasında saat 10.00'da verilen kahvaltıya davet edilen milletvekilleri ve bakanlardan gerekli hassasiyeti göstermeleri talep edildi.

Güven oylamasının ardından hükümet Anıtkabir'i ziyaret etti.

 

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