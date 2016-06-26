Binali Yıldırım: Demokrasi ve insan haklarında önemli mesafeler aldık, kıskanıyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi artık Türkiye’de güven ve istikrarı kalıcı hale getirmenin tek bir yolu kaldı, başkanlık sistemi ve yeni anayasa" dedi. Türkiye'nin istikrar, demokrasi, insan hakları ve ve reformlarda çok önemli mesafeler aldığını söyleyen Yıldırım, "Bu tabi bazılarını kıskandırıyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Yenikapı Miting Alanı’ndaki iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “Ülke zor günlerden geçiyor" diyerek terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"33 gün oldu görevdeyim. Bu süre içerisinde yurdun her köşesine gittim. Özellikle de Doğu ve Güneydoğu’da vatandaşlarımızla hasbihal etme, onlarla iftar sofrasında bulunma fırsatı oldu. Gördüm ki bir kez daha Türk milleti büyük millet, Türkiye büyük bir ülke. Çünkü, Güneydoğu’da yaşayan vatandaşlarımız asla ve asla terörün oyununa gelmemekte kararlı. Devletiyle, milletiyle beraber. Tasada ve sevinçte beraber olmayı kabul etmiş ve bu yönde hiçbir tereddüdü yok. Bunu çok iyi şekilde gördük."

"Terör örgütünün ne Kürtler ne de Türkiye gibi bir derdi var"

7 Haziran seçimi sonrasında terörün gerçek yüzünü gösterdiğini söyleyen Yıldırım, "Belki bunu yaşamalıydık. Çünkü yıllardır içeride ve dışarıda dostlarımız bize barışa bir şans tanıyın, barışa bir imkan verin işte o imkan da verildi. Gördük ki bu terör örgütünün ne Kürtler gibi bir derdi var ne Türkiye gibi bir derdi var. Bunlar ne yerli ne milli. Bunlar, uluslararası güçlerin taşeronu olarak Türkiye’de milleti birbirine düşürmek için her türlü ahlaksızlığı, her türlü adiliği icra ediyorlar ama ne yaparsa yapsınlar bu yol çıkmaz yoldur, bu yol asla ve asla milletimizi birbirinden ayıramayacaktır" diye konuştu.

Bütün il ve ilçelerde güven ve huzurun sağlandığını söyleyen Yıldırım, "Şimdi kırsal kesime yöneldik. Kırsal kesimde de bunların bütün yuvalarını dağıtıyoruz. Bundan sonra artık kalkınma için, daha fazla iş için, daha fazla yatırım için hem doğuya hem batıya, yurdun her köşesine gece gündüz demeden yatırımları gerçekleştireceğiz. Hizmetleri götüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Projelerimiz bazılarını kıskandırıyor"

Türkiye'nin gerek güven, istikrarla gerekse de demokrasi, insan hakları ve reformlarda çok önemli mesafeler aldığını ileri süren Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye yıllar boyu özlemini duyduğumuz projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu tabi bazılarının canını sıkıyor. Bazılarını kıskandırıyor. Gezi olaylarının masum bir çevre işi olmadığını hep beraber gördük. Çünkü o Gezi olaylarının başrolündeki insanlar niye köprü yapıyorsunuz, niye kanalistanbulu yapıyorsunuz, niye hızlı tren yapıyorsunuz, neden tüneller yapıyorsunuz, neden hava alanı yapıyorsunuz diye akılları sıra ültimatom vermeye kalkıştılar. Ama İstanbullu başta olmak üzere bu büyük millet bu oyunu bozdu. Liderinin etrafından ek kemik gibi oldu ve onlara en güzel cevabı verdi."

"Tek bir yol kaldı, başkanlık sistemi ve yeni anayasa"

"Şimdi artık Türkiye’de güven ve istikrarı kalıcı hale getirmenin tek bir yolu kaldı" diyen Yıldırım, "Başkanlık sistemi ve yeni anayasa. Yolları biz yaptık, köprüleri biz yaptık, gönüllere yollar yaptık. İnşallah milletimizle birlikte Türkiye'nin başkanlık yolunu da birlikte açacağız. Türkiye artık istikrarsızlıktan, koalisyon dönemlerinden çektikleri sıkıntıları bir daha çekmeyecek” dedi.