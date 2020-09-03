Binali Yıldırım: Benim ve eşimin Covid-19 testi pozitif çıktı; dua eder, dua bekleriz

Eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu ve durumlarının iyi olduğunu açıklarken, "Dua eder, dua bekleriz" dedi.

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Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" ifadesini kullandı.

Yıldırım, 31 Ağustos'ta Erzincan'daki Karasu Nehri'nde raftinge katılmıştı.