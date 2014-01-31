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Binali Yıldırım: Adresi belli olmayan ses kayıtları bizi ilgilendirmiyor

Binali Yıldırım, ATV ve Sabah'ın satışına aracılık ettiği iddialarına 'Lüzumsuz işlerle uğraşmıyoruz. Bizim işimiz millet, gücümüz de millet, onun dışındaki işler bizi ilgilendirmiyor' yanıtını verdi

31 Ocak 2014 21:00

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, adının geçtiği telefon tapeleri hakkında, "Öyle adresi belli olmayan şeylere inanmayın. Kimse iddia eden ortaya çıkar, biz de cevabını veririz. Tamam mı? Lüzumsuz işlerle uğraşmıyoruz" diye konuştu.
AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışması için gittiği Menderes ilçesi girişinde vatandaşlar tarafından karşılandı. Yıldırım'ın yanına yaklaşan bir kadın, özel hastanelerde tedavi katılım paylarının yüksekliğinden şikayet etti ve "Hastanelerde hizmetler çok güzel ama acil özel hastaneye ihtiyaç oluyor. Bir göz muayenesi için 60 lira ödüyoruz. Ben emekliyim. Emekliler bu parayı nasıl ödesin? Bu ücretleri nasıl ödeyeceğiz? Götürenler götürüyor. Götürenler az götürsün?" dedi. Binali Yıldırım'ın bu tepkiye yanıtı ise, "Eski çabuk unutuldu. Sağlıkta çok alternatif var artık" oldu.
 

"İddia eden kimse ortaya çıksın"

 
Yıldırım, Menderes'te ziyaret ettiği bir taksi durağında da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubu, Binali Yıldırım'a, "Sayın Başbakanın tavsiyesiyle sizin Sabah ATV'nin satışı konusunda işadamlarına aracılık ettiğiniz ve belli oranlarda para alınıp ortak havuzda toplandığı, ATV ve Sabah'ın böyle alındığı yönünde iddialar var. Sizin de buna aracılık ettiğiniz söyleniyor, ne diyeceksiz?" şeklinde bir soru yöneltti. Yıldırım'ın yanıtı ise şöyle oldu:
"Kim, ne diyor? Edeni söyle ki ona göre cevap vereceğim. Öyle adresi belli olmayan şeylere inanmayın. Kimse iddia eden, ortaya çıkar, biz de cevabını veririz. Tamam mı? Biz İzmir'in her mahallesinde hemşehrilerimizle bir aydır sohbet ediyoruz, dertlerini dinliyoruz. Lüzumsuz işlerle uğraşmıyoruz. Bizim işimiz millet, gücümüz de millet, onun dışındaki işler bizi ilgilendirmiyor."

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