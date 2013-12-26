Sabah-ATV satışında gözden kaçan, ilginç detay

Sabah gazetesi ve ATV televizyonu geçtiğimiz hafta Kalyon İnşaat'a satıldı. Satışa ilişkin olarak, Rekabet Kurumu'nun diğer başvuruların aksine bu satışta ilginç bir uygulama söz konusu oldu. Bu uygulamaya göre, Şeffaflık ilkesi gereğince, kurum yapılan her türlü satış ve birleşme başvurusunu internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklaması gerekirken Sabah ve ATV satışı için bunu yapmadı.

Ayşegül Güven'in Wall Street Journal Türkiye'de yer alan haberine göre, Medyada uzun zamandır beklenen gelişme, geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Çalık Grubu, 2008 yılında 1.1 milyar dolar karşılığında satın aldığı Sabah-ATV’yi elden çıkarttı. Turkuvaz Medya Grubu’nun yeni sahibi, Kalyon İnşaat’ın sahiplerine ait olan Zirve Holding AŞ oldu. Sektörde uzun zamandır beklenen bu satış, Rekabet Kurumu onayından da geçince kamuoyu satış konusunda haberdar oldu. Ancak Rekabet Kurumu’nun bu satış için diğer başvurularda uygulamadığı ilginç bir detay vardı. Şeffaflık ilkesi gereğince uzun zamandır kendisine ulaşan her türlü satın alma ve birleşme başvurusunu onaylamadan önce web sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklayan kurum, Sabah-ATV satışında bunu yapmadı.

Başvurudan haberdar olmayan kamuoyu satış konusunda niyeti bile öğrenemeden direkt satışı öğrenebilmiş oldu. Rekabet Kurumu, The Wall Street Journal Türkiye’ye yaptığı açıklamada bildirimin açıklanmama gerekçesini şöyle açıkladı: “Başvuru gelir gelmez hemen kurula soktuk. Karar hemen çıktığı için bildirimi açıklamadık. Rekabeti tehdit ettiğini düşündüğümüz bir nokta olsa mutlaka önceden açıklardık.”

Katarlı ortak çıkınca da bildirimi kaldırmıştı

Hukuki bir yükümlülük olmamasına rağmen şeffaflık ilkesine uymak için kendisine ulaşan tüm bildirim ve başvuruları, onaylamadan önce kamuoyuna açıklayan Rekabet Kurumu , Katarlı ortak Lusail International Media Company’nin ATV’de ortaklıktan çıkışını ise Ekim ayında bildirimler arasında duyurmuştu. Kurum Bildirimi 23 Ekim tarihinde yayınlamış, bildirimden bir gün sonra da Rekabet Kurumu’nun hisse devrine onay veren kurul kararı açıklanmıştı. (Wall Street Journal Türkiye bu satışın haberini vermişti) Ancak, kararın açıklanmasının hemen ardından Çalık Grubu’nun satın alma konusundaki bildirimi Kurumun sitesinden kaldırılmıştı. Kurul o günlerde WSJ’ye normalde uygulamadığı bildirim duyurusunu kaldırılma gerekçesini “Karar çıktığı için duyuruyu kaldırdık” diyerek açıklamıştı.

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