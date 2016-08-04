T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Binali Yıldırım ABD Genelkurmay Başkanı'na darbe girişimi belgeseli izletmiş

Yaklaşık 14 dakikalık İngilizce video, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle başlıyor

04 Ağustos 2016 13:04

Başbakan Binali Yıldırım'ın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph Dunford'a, 15 Temmuz'u anlatan bir film izlettiği öne sürüldü.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı bir video hazırladı. Video, Türkiye'nin tüm yurtdışı temsilciliklerine ve Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerine gönderildi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'a da filmi izlettirdi. Dunford'un "Türk milleti büyük millet. Bunu ancak siz yapabilirdiniz" dediği ve bu yaşananların bir terör olayı olduğunu net bir şekilde ifade ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 14 dakikalık İngilizce video, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle başlıyor ve aynı sözlerle sona eriyor.

1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 49'u aşan bir oyla iktidara geldiğinin altı çizilen filmde, Ankara üzerinde uçan savaş uçakları, TBMM'nin bombalanması, Boğaz köprülerinin tanklarla kapatılması, vatandaşların darbecilere direnmesi, Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Merkezi'ne yapılan saldırı, Başbakan Yıldırım'ın darbe girişimini duyurduğu canlı televizyon bağlantısı, TRT'de darbe bildirisinin okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara çağıran sözleri, camilerden selalar okunması, TBMM'deki 4 partinin ortak bildiri yayımlaması, darbeci askerlerin gözaltına alınması yer alıyor.

 

ETİKETLER

darbe girişimibelgeselBinali YıldırımABD Genelkurmay Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24