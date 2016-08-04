Binali Yıldırım ABD Genelkurmay Başkanı'na darbe girişimi belgeseli izletmiş

Başbakan Binali Yıldırım'ın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph Dunford'a, 15 Temmuz'u anlatan bir film izlettiği öne sürüldü.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı bir video hazırladı. Video, Türkiye'nin tüm yurtdışı temsilciliklerine ve Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerine gönderildi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'a da filmi izlettirdi. Dunford'un "Türk milleti büyük millet. Bunu ancak siz yapabilirdiniz" dediği ve bu yaşananların bir terör olayı olduğunu net bir şekilde ifade ettiği öğrenildi.

Yaklaşık 14 dakikalık İngilizce video, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözleriyle başlıyor ve aynı sözlerle sona eriyor.

1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 49'u aşan bir oyla iktidara geldiğinin altı çizilen filmde, Ankara üzerinde uçan savaş uçakları, TBMM'nin bombalanması, Boğaz köprülerinin tanklarla kapatılması, vatandaşların darbecilere direnmesi, Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Merkezi'ne yapılan saldırı, Başbakan Yıldırım'ın darbe girişimini duyurduğu canlı televizyon bağlantısı, TRT'de darbe bildirisinin okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara çağıran sözleri, camilerden selalar okunması, TBMM'deki 4 partinin ortak bildiri yayımlaması, darbeci askerlerin gözaltına alınması yer alıyor.