Binali Yıldırım: ABD, 11 Eylül saldırısını 'El Kaide yaptı' dedi; kimse kanıt sormadı

Başbakan Binali Yıldırım, Amerikan CNN televizyonunda verdiği röportajda ABD ile Türkiye arasındaki "Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in iadesi" konusunda açıklamada bulundu. Yıldırım, "15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu. Benzeri 11 Eylül’de ABD’ye oldu. ABD, ‘Bu saldırının arkasında El Kaide var. El Kaide sorumlu’ dedi. Kimse ABD’ye ‘El Kaide’nin yaptığına dair kanıt var mı’ diye sormadı" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Başbakan Binali Yıldırım Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan GPS programının sunucusu Fareed Zakaria’nın sorularını yanıtladı.

Zakaria röportajda, “Trump yönetiminin, (eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) Michael Flynn’in Türk hükümetiyle çalıştığı, Türk hükümetine çalıştığı için Gülen’i iade edeceğini umdunuz mu? ABD Başkanlık seçimi günü Flynn, iadeyi savunan bir yazı yazmıştı” dedi.



Yıldırım bu soruya, “Biz, bunun gerçekleşeceğini beklemiştik. Ama zaman geçtikçe iadenin olacağına dair bir sinyal olmadığını gördük” yanıtını verdi. Bunun üzerine Zakaria, Flynn’in iadenin gerçekleşeceğine dair Türk hükümetine bir güvence verip vermediğini sordu. “Hayır” yanıtını veren Yıldırım, “Biz Flynn ile muhatap değiliz. Biz ABD hükümeti ile muhatabız” dedi.



Zakaria, Flynn’in o dönem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu hatırlatınca, Yıldırım, Flynn’in sonrasında o görevden ayrıldığını söyleyerek, “Hem Türk hem de ABD Adalet Bakanlıkları temastaydı. Bu konuda ilerleme sağlamak için halen temastalar” ifadesini kullandı.

Türkiye yardım önerdi

Zakaria, “Washington’daki kaynaklarım Türk hükümetinin sağladığı kanıtların güçlü ve inandırıcı olmadığını söyledi. 'Bu kanıtlar güçlü olsa kamuoyuna duyururlardı’ diye düşünüyorlar" şeklinde konuştu. Yıldırım da bunun üzerine, “15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu. Benzeri 11 Eylül’de ABD’ye oldu. Bush, ‘ABD saldırı altında’ dediğinde Türkiye, ordusunu Afganistan’a göndererek ilk yardım öneren ülke oldu. ABD, ‘Bu saldırının arkasında El Kaide var. El Kaide sorumlu’ dedi. Kimse ABD’ye ‘El Kaide’nin yaptığına dair kanıt var mı’ diye sormadı” cevabını verdi.