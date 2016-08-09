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Politika

Bina sahibi ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alındı; AKP teşkilatı taşındı

Bina sahibi Ordike Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'dı

09 Ağustos 2016 00:38

AKP İzmir İl Başkanlığı, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'a ait Bayraklı'daki İş Merkezi'nden taşındı.

İş Merkezi'nin iki katında hizmet veren AKP'ye dair tüm yazı, flama, bayrak gibi göstergeler binadan temizlendi. Parti, Başbakan Binali Yıldırım'ın yerel ve genel seçimde ofis olarak kullandığı Konvoy İş Merkezi'nde faaliyet gösterecek.

AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son seçim döneminde, bir kısmını Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) olarak kullandığımız Konvoy İş merkezine taşındık. Kira kontratımızın bitmesi nedeniyle uzun süredir hazırlıklarını devam ettirdiğimiz çalışmalarımız tamamlandı. Yeni binamızın teknik donanımının üst seviyede olması, müstakil ve daha kullanılabilir olması tercih nedenlerimiz arasında yer almıştır. İl binamız bundan sonraki hizmetlerine burada devam edecektir."

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