İzmir'de 'FETÖ' operasyonu; Orkide Yağları'nın sahibi de gözaltında

İzmir genelinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonun İstanbul ayağında İzmir'in önde gelen iş adamlarından, Orkide Yağları'nın sahibi, Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Küçükbay da gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, bazı adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilirken, belirlenen adreslere giden ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştiriyor.

İstanbul'da gözaltına alındı

Darbe girişimiyle ilgili olarak suçlanan 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Orkide Yağları'nın sahibi Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Küçükbay sabaha karşı 04.00'te İstanbul'da gözaltına alındı. Küçükbay'ın bir süredir yapılan Demokrasi Mitingleri'ne katıldığı, en son da dün Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katıldığı, sosyal medyada fotoğraflarını paylaştığı belirtilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir'e getirileceği öğrenildi. Küçükbay bundan bir süre önce fazla politize olduklarını belirterek TUSKON ve MÜSİAD'dan ayrıldığını açıklamıştı. İzmir Organize Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyon kapsamında Küçükbay ile birlikte 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Toptancılıktan sanayiciliğe

1958 Manisa Kırkaağaç doğumlu olan Ahmet Küçükbay, ESİAD, İzmir Ticaret Odası, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği ve İhracatçı Birlikleri'ne üye. Küçükbay Yağ Sanayi A.Ş.'nin Kurucusu Hacı Akif Küçükbay ve eşi Hafize Küçükbay'ın büyük oğlu Ahmet Küçükbay, babasıyla 1970'lerin başından itibaren yürüttükleri gıda toptancılığından, 1978 yılında İzmir Bornova'da şu anki tesislerin bulunduğu yağ fabrikasını satın alarak sanayiciliğe adım attı.

Babası Akif Küçükbay'ın vefatından sonra Küçükbay Yağ Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi. Orkide markalı ürünleri ile yükselen, son olarak Ekiz ve Arı Yağ markalarını da bünyesine katan Küçükbay Yağ San. A.Ş.'nin yanı sıra, Reka Bitkisel Yağ A.Ş. Papix Plastik A.Ş., Hakbay Gıda Ambalaj ve Kimyevi Maddeleri İthalat İhracat San. Tic. A.Ş., Liman Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Egeden Tarım Ürünleri A.Ş., İzmir Ticaret Merkezi A.Ş., Salhane Emlak A.Ş., TÜRKBAY LLC (Amerika), Baharu Corparation (Japonya), Kanal 35 Televizyonu olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındıran Küçükbay Grup'un CEO'su olarak görev yapıyor.

İzmir'de, iki gün önce düzenlenen operasyon kapsamında da gayrimenkul, otomotiv, akaryakıt sektöründeki yatırımlarıyla tanınan, 'FETÖ' soruşturması kapsamında kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucu üyelerinden Abdullah Kavuk ile bazı iş adamları ve şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.