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Yaşam

Bin 800 yıllık kitabı satmaya çalışırken yakalandı

Üzerinde İbranice el yazması bulunan kitabı satmaya çalışan zanlı, adliyeye sevk edildi

17 Ocak 2017 00:37

Mersin'in Erdemli İlçesinde ceylan derisi üzerine işlenmiş, İbranice el yazmaları bulunan bin 800 yıllık kitabı satmaya çalışan bir kişi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bir kitabın satılacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları F.Y’yi Kargıpınarı Mahallesi’nde ceylan derisi üzerinde İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı kitabı satmaya çalışırken gözaltına aldı.

Uzman ekipler tarafından yapılan incelemede el yazması kitabın bin 800 yıl önceki dönemlere ait olduğu ve piyasa değerinin 1 milyon lirayı bulduğu öğrenilirken, zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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