Bin 800 dil ölmek üzere



Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü öncesi yayınladığı bildiride, kaybolma tehdidi altındaki diller konusunda uyardı. Topluluğun Göttingen şube şefi Sarah Reinke, dünya genelindeki 6 binden fazla dilden bin 800'ünün tehdit altında olduğunu belirtti.

Reinke, Almanya'da da bazı dillerin kaybolma tehlikesi altında olduğunu kaydetti. Cloppenburg çevresinde konuşulan Frizonya lehçelerinden biri olan “Saterfriesisch“ buna örnek olarak gösterildi.

Saterland'da yaşayan 13 bin kadar kişiden sadece 2 bininin Saterfriesisch diline hâkim olduğu ve bu yerli dilin okullarda İngilizce dersleriyle rekabet etmesinin çok zor olduğu kaydedildi.

Ayrıca Helgoland ve civar adalarda 10 bin kişi tarafından konuşulan Kuzey Frizonya dilinin de benzer bir tehlike altında bulunduğu ifade edildi.

‘Etnik azınlıkların dilleri bastırılıyor'

Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanı Heinrich Schultz, “Dil, bir kişinin geldiği kültürle aracısız bir bağdır“ dedi. Anadillerin kaybının kültür kaybıyla aynı anlama geldiğini ifade eden Schultz, farklı bölgelerin dillerinin teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Dünya genelinde azınlık dillerinin medyanın etkisi ya da artan mobilite nedeniyle tehdit altında bulunduğunu söyleyen Reinke, Çin ve Rusya gibi ülkelerde etnik azınlıkları kökenlerinden koparmak ve kendi kültürlerine uydurmak için dillerin bilinçli olarak bastırıldığını savundu.

Güney Amerika'da ise büyük inşaat projelerinin yerlilerin yaşam alanı ve dillerini yok edeceği yönünde bir endişeye yol açtığı belirtildi.