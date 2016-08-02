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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bin 297 kişinin pasaportuna sınırlama koyuldu

Pasaportuna sınırlama koyulan kişilerin yurt dışına çıkışları engellenecek

02 Ağustos 2016 22:32

Darbe girişimine ilişkin sürdürülen soruşturmalar kapsamında, aralarında asker, hakim, savcı, polis ve gazetecilerin de bulunduğu bin 297 kişinin pasaportlarına tahdit (sınırlama) konuldu.

İstanbul'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 545 asker, 454 hakim ve savcı, 98 bankacı, 51 avukat, 43 öğretmen, 35 gazeteci, 15 memur, 8 öğrenci, 5 polis ile 43 iş adamına yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Pasaport Şube Müdürlüğü'nce pasaportlarına tahdit konulan bin 297 kişinin sınır kapıları ve havalimanlarından yurt dışına çıkışlarının engelleneceği bildirildi.

 

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