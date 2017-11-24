T24 LogoT24 Logo
Eğitim

BİMER: 87 bin 501 öğretmene ihtiyaç var

DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki başvurusu üzerine, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Türkiye genelinde, 7 bin 444'ü rehber olmak üzere, 87 bin 501 öğretmene ihtiyaç duyulduğunu aç

24 Kasım 2017 19:58

DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki başvurusu üzerine, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Türkiye genelinde, 7 bin 444\'ü rehber olmak üzere, 87 bin 501 öğretmene ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, BİMER\'den, Türkiye\'de görev yapan öğretmen ve ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı ile ilgili bilgi talep etti. BİMER Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından verilen yanıtta; 2 Ekim 2017 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) veri tabanı kayıtlarına göre, 31 bin 320 rehber öğretmenin görev yaptığı, 7 bin 444 rehber öğretmene ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Yanıtta, Türkiye genelinde 804 bin 232\'si kadrolu, 39 bin 194\'ü sözleşmeli olmak üzere toplam 843.426 öğretmenin görev yaptığı ve alanlar bazında toplamda 87 bin 501 öğretmene ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, ücretli öğretmen görevlendirme sürecinin de valiliklerce yürütüldüğü ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA CHPMilletvekili Sezgin Tanrıkulu Bilgi Edinme Hakkı KanunuBaşbakanlıkMerkezi BİMER TürkiyeCHPBİMER TürkiyeBİMER Koordinasyon Daire BaşkanlığıEkimMilli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEBBİSYanıtta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24