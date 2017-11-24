BİMER: 87 bin 501 öğretmene ihtiyaç var

DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu\'nun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki başvurusu üzerine, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Türkiye genelinde, 7 bin 444\'ü rehber olmak üzere, 87 bin 501 öğretmene ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, BİMER\'den, Türkiye\'de görev yapan öğretmen ve ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı ile ilgili bilgi talep etti. BİMER Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından verilen yanıtta; 2 Ekim 2017 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) veri tabanı kayıtlarına göre, 31 bin 320 rehber öğretmenin görev yaptığı, 7 bin 444 rehber öğretmene ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Yanıtta, Türkiye genelinde 804 bin 232\'si kadrolu, 39 bin 194\'ü sözleşmeli olmak üzere toplam 843.426 öğretmenin görev yaptığı ve alanlar bazında toplamda 87 bin 501 öğretmene ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, ücretli öğretmen görevlendirme sürecinin de valiliklerce yürütüldüğü ifade edildi.