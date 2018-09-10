Bilnet Kartal Yerleşkesi'nin açılışı iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi

İSTANBUL, (DHA)- BİLFEN Şirketler Grubu\'nun yeni eğitim markası Bilnet, Kartal Yerleşkesi\'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, Bilnet Okulları CEO’su Faruk Tatar, Diyarbekirspor Kulübü Başkanı ve Bilnet Okulları Kartal Yerleşkesi Kurucusu Bilal Kadayıfçıoğlu ile kurucu Yakup Özkanca\'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, İlçe Milli Eğitim Müdürü, iş adamları Hasan Gülbaran, Bora Pehlivanlar ve şarkıcı Mustafa Topaloğlu gibi birçok isim katıldı.

Toplantıda, anaokulundan ortaokula kadar her seviyede eğitim öğretime başlanacağı bilgisi katılımcılarla paylaşılırken, ihtiyaç odaklı eğitim modeli ve büyüme stratejileri ile kalite ve sistemli eğitim-öğretime ayrı bir paragraf açıldı. Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ise Bilnet\'i, Bilfen Şirketler Grubu’nun bilgi birikimi ve başarısını referans alarak kurduklarını ve bu yeni okul markasıyla da eğitim hayatında Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini söyledi.

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