Billie Eilish, tarz değişimi sonrası hayranlarından gelen tepkilere yanıt verdi: İnsanlar büyük memelerden korkuyor

Şarkıcı Billie Eilish, giyim tarzını değiştirdikten sonra hayranlarından gelen tepkiyi anlattı. 19 yaşındaki şarkıcı, bol kıyafetleri bırakarak vücut hatlarını daha çok belli eden giysiler giydikten sonra 100 bin takipçi kaybettiğini söyledi ve ekledi: "İnsanlar büyük memelerden korkuyor"

Elle dergisine konuşan Billie Eilish, tarzındaki değişimin insanlarda şaşkınlık yarattığını anlattı. İlk olarak yeşil saçları ve bol kıyafetleriyle tanınan Eilish, sarı saçları ve giydiği daha dar elbiselerle birlikte hayranlarının rahatsız hissettiğini söyledi.

Eilish "İnsanlar anılara tutunuyor ancak bu insan olarak görülmekten çıkaran bir durum. Sadece memelerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim. İnsanlar büyük memelerden korkuyor" dedi.

Eilish, sıcak havada giydiği askılı bir bluzle bile tepki çektiğini söyledi: "Sıcak havada askılı bir üst giymeye karar verdim. Provokatif de değildi. Herkes hemen 'Seksi giyiniyor, bir mesaj vermeye çalışıyor' dedi. Ben de 'Hayır, hava çok sıcak ve askılı bluz giymek istedim' dedi.

Şarkıcı Madonna, aldığı tepkiler karşısında Billie Eilish'i savundu ve kadınların kendilerini nasıl istiyorlarsa o şekilde gösterebileceklerini vurguladı. Madonna "Billie erkek olsaydı kimse bunları yazmazdı. Bir erkek kendini kariyerini ilk yıllarında takım elbiselerle gösterip sonra Prince ya da Mick Jagger gibi giyinmeye başlayabilir. Kimse de bir şey söylemez" dedi.