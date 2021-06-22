Billie Eilish, ırkçı bir ifade kullandığı videosu nedeniyle özür diledi

Şarkıcı Billie Eilish, Asya karşıtı ırkçı bir ifade kullandığı videonun ortaya çıkmasından sonra özür diledi.

BBC'nin haberine göre, Eilish'in TikTok'ta, ABD'li rap sanatçısı Tyler The Creator'ın şarkısı Fish'te geçen Asya karşıtı bir hakareti ağzına aldığı bir video paylaşıldı. Grammy ödüllü şarkıcı, Instagram hikayesinde yaptığı açıklamada, dehşete düştüğünü ve utandığını söyledi.

Özründe, videolarda 13 veya14 olduğunu söyleyen Eilish, o yaşlarında bu hakaretin aşağılayıcı bir terim olduğunu bilmediğini ifade etti.

Şarkıcı, Instagram hesabındaki açıklamada “Dehşete düştüm ve utandım. Bu kelimeyi ağzıma aldığım için için kusmak istiyorum. Bu şarkı, çevremde hiç kimse tarafından kullanılmadığı için bu kelimeyi duyduğum tek yerdi. O zamanki cehaletim ve yaşım ne olursa olsun, hiçbir şey bu hakaretin incitici olduğu gerçeğini aklayamaz. Bunun için üzgünüm” dedi.

Şarkıcı, ırkçı olduğuyla ilgili çıkan söylentilerin onu üzdüğünü belirtirken “Sadece inanmakla kalmıyorum, aynı zamanda kapsayıcılık, nezaket, hoşgörü ve eşitlik adına savaşmak için platformumu kullanmaya çalışıyorum. Hepimiz konuşmaya, dinlemeye ve öğrenmeye devam etmeliyiz” dedi.