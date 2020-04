Billie Eilish'in James Bond için hazırladığı film müziği yayınlandı

T24 Dış haberler

18 yaşındaki ödüllü şarkıcı Billie Eilish'in bu sene vizyona girecek yeni James Bond filmi 'No Time To Die' için bestelediği şarkı yayınlandı.

Bir Bond filmi şarkısını seslendiren en genç isim olan Billie Eilish'in No Time To Die şarkısını 3 günde yazdığı belirtildi. Eilish; Paul McCartney, Nancy Sinatra, Tina Turner gibi efsane isimlerle birlikte Bond müzikleri listesine adını yazdırdı.

Daniel Craig'in beşinci ve son kez 007 karakteriyle yer alacağı James Bond: No Time To Die, ikonik serinin şimdiye kadarki en yüksek bütçeli filmi olacak. James Bond evreninin 25. halkası olan No Time To Die, Nisan ayında izleyiciyle buluşacak.

Filmde, Daniel Craig’in yanında; Léa Seydoux, Rami Malek, Naomie Harris, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Rory Kinnear, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen ve Dali Benssalah gibi isimler yer alıyor.