Billie Eilish: Her yaş grubu cinsel anlamda uygunsuz davranışlarla karşılaşıyor

Şarkıcı Billie Eilish, Vogue dergisiyle yaptığı söyleşide cinsel istismarla ilgili "Her yerde" dedi. 19 yaşındaki Eilish, kendi yaşıtları da dahil olmak üzere tüm yaş gruplarının cinsel uygunsuz davranışlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

19 yaşındaki şarkıcı Bilie Eilish Vogue dergisine konuştu. Yetişkin olmayan biriyle yaşı daha büyük biri arasındaki bir istismar ilişkisini anlatan yeni single'ı Your Power'dan bahseden Eilish, tüm yaşıtlarının bir şekilde cinsel uygunsuz davranışlarla karşılaştığını söyledi.

"Bu şarkı tek bir kişi hakkında değil" diyen Eilish, "Müzik endüstrisiyle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz ama hayır, bu her yerde yaşanıyor. Böyle kötü bir deneyim geçirmeyen tek bir kız ya da kadın tanımıyorum" diye devam etti.

Eilish sözlerine şöyle devam etti: "Kim olduğunuz, hayatınızın ne durumda olduğu, çevrenizi kimlerden oluşturduğunuz, ne kadar güçlü, zeki olduğunuz fark etmiyor. İstismar edilebilirsiniz. Güçlü ve iradeli kızlar da kendilerini 'Aman tanrım ben kurban mıyım?' dedikleri durumlarda buluyorlar."

Bol kıyafetleriyle tanınan Eilish söyleşide beden olumlama hakkında da konuştu. Vogue dergisi için kendi tarzından farklı bir stil tercih eden Eilish "Bedeninizi, teninizi göstermek ya da göstermemek sizin saygınlığınızı değiştiremez. Her şey sizin nasıl iyi hissettiğinizle alakalı. Ameliyat olmak istiyorsanız, olun. Sizi iri gösterdiğini düşündükleri bir kıyafet mi istiyorsunuz, giyin. İyi göründüğünüzü düşünüyorsanız iyi görünürsünüz"