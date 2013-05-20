Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Billboard Müzik Ödülleri, dün gece ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye 8 ödül kazanan şarkıcı Taylor Swift damgasını vurdu. Swift'i 4 ödülle Gotye ve Rihanna takip etti.

Gecede ödülünü almak üzere sahneye çıkan Justin Bieber yuhalanarak,izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı. Bieber, "19 yaşındayım ve iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Daha ciddiye alınmalıyım" dedi.

En iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü One Direction grubu, en iyi erkek şarkıcı ödülünü Justin Bieber ve en iyi kadın şarkıcı ödülünü ise Taylor Swift aldı.

Fun, en iyi rock grubu ödülünü alırken, Jenni Rivera'nın da en iyi Latin şarkıcı ödülünün sahibi olduğu gecede en iyi dans ödülü, Madonna'ya verildi.

Gecede Selena Gomez, Jennifer Lopez, PSY, Prince, Taylor Swift ve daha birçok isim sahne şovlarıyla dikkat çekti.