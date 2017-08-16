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Bill Gates’ten 4.6 milyar dolarlık rekor bağış

Gates çiftinin 1994 yılından beri hayır amaçlı 35 milyar dolar bağışta bulunduğu belirtiliyor

16 Ağustos 2017 18:19

ABD’li milyarder ve Microsoft’un eski başkanı Bill Gates, 2000 yılından beri yaptığı en büyük bağışı yaptı. Gates’in 4.6 milyar dolar bağışladığı belirtildi.

Bloomberg’in Güvenlik & Döviz Komisyonu verilerine dayandırdığı haberine göre, Bill Gates, 6 Haziran’da 2000 yılından beri en büyük bağışını yaptı. 4.6 milyar dolar olduğu belirtilen bağışın kime veya hangi kuruma verildiği ise aktarılmadı.

Gates, bağışlarını genellikle eşi Melinda ile kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı’na bağışlıyor. Çiftin 1994 yılından beri hayır amaçlı 35 milyar dolar bağışta bulunduğu belirtiliyor.

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