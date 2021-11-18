Bill Gates'ten salgın tahmini: Covid-19 gelecek yaz mevsimsel gripten daha hafif hâle gelebilir

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Koronavirüs salgınında beklenmeyen bir varyant çıkmadığı durumda, 2022 yazı itibariyle Covid insidansının mevsimsel gribin altına düşmesiyle, ölüm oranında da düşüş beklediğini söyledi.

Bloomberg New Economy Forum’unda konuşan Bill Gates, Koronavirüs salgınına ilişkin öngörülerini de paylaştı.

Gates “Sürpriz bir varyant olmadığını düşünerek, doğal bağışıklık, aşı bağışıklığı ve ilaç tedavilerinin artışıyla ölüm ve ağır hastalık oranlarının ciddi oranda düşmesi, gelecek yaz mevsimsel gripten daha düşük bir ortalamaya sahip olması beklenebilir” dedi.

Aşı çalışmalarına yönelik yatırımlarıyla bilinen Bill Gates “Aşılar güzel haber. Tedarik sınırlamaları gelecek yılın ortalarına doğru büyük oranda çözülmüş olacak. Aynı şekilde lojistik ve talep sorunları da çözülecek” dedi.