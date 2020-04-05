Bill Gates'ten Koronavirüs aşısı için yatırım: Aşıyı bulabilecek 7 adayın fabrikasını finanse edecek

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını üretmeye aday olan 7 fabrika projesine yatırım yapacağını açıkladı. Gates, 7 adaydan birinin bile aşıyı başarması durumunda üretime hemen geçilebileceğini vurgulayarak "Geçen her ay değerli" dedi.

Trevor Noah'ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği Daily Show yayınına katılan Bill Gates, kendi kurduğu vakfın hükûmetlerin Koronavirüs'le mücadelesinde yardım için yatırım yapacağını açıkladı. Gates, Koronavirüs aşısı için ilerleme kaydeden 7 aday için tek tek fabrikaların kurulmasına yatırım yapacaklarını açıkladı.

Gates, 7 aşı üretebilecek adaydan birinin başarılı olması durumunda fabrikanın kurulması için vakit kaybetmemek için erken davranarak hepsine yatırım yapacaklarını açıkladı. Gates, belki de aşıyı bulamayacak olan kalan 6 şirket için milyarlarca doların boşa gideceğini fakat süreci hızlandırmanın dünya ekonomisine daha fazla katkısı olacağını vurguladı. Gates, "Geçen her bir ay değerli" dedi.

Washington Post'ta yayımlanan bir makalede de Gates, aşı üretecek adayların özel ekipmanlara ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

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Bill Gates ve eşi Melinda Gates, hükûmetlerin Koronavirüs'le mücadelesi için 100 milyon dolar bağış yapmıştı. Çift aynı zamanda Washington eyaletinde evlere Koronavirüs test kiti yollanmasına katkı sağlamıştı.