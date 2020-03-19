Bill Gates: Eğer ülkeler test işini ve sosyal izolasyonu başarabilirse 6 ila 10 hafta içerisinde hayat normalleşebilir

Kurucusu olduğu Microsoft Yönetim Kurulu'ndan geçen hafta ayrıldığını açıklayan Bill Gates, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan evlere kapanma süresinin "iyi ihtimalle 10 hafta süreceğini" söyledi.

Kendisi de evinden çıkmayan Bill Gates, Reddit sitesi üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtladı. Yeni tip Koronavirüs'le ilgili değerlendirmeleri sorulan Gates, "Eğer bir ülke testler ve 'sosyal izolasyon' konusunda başarılı olurlarsa 6 ila 10 hafta sonunda vaka sayısında azalma görülecek ve hayat normale dönmeye başlayacaktır" dedi.

Gates, küresel salgının yaratacağı ekonomik zararın kendisini endişelendirdiğini fakat en büyük endişesinin gelişmekte olan ülkelerin, zengin ülkeler gibi sosyal izolasyonu başarıyla yerine getirememesi ve hastane kapasitelerinin çok daha düşük olması olduğunu söyledi.

Bill Gates kendi vakfıyla Kovid-19 mücadelesi için 100 milyon dolar bağışladı.