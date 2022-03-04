Bill Gates'le boşanan Melinda Gates 'yeniden flört etmeye açık olduğunu' söyledi

Microsoft kurucusu Bill Gates'le boşanan Melinda Gates yeniden flört etmeye "kesinlikle" açık olduğunu belirtti.

57 yaşındaki hayırsever, Gayle King'le CBS Mornings'teki röportajında 66 yaşındaki Bill Gates'ten boşanmasını anlattı. French Gates, hayatının flört de dahil her alanı için bu yeni dönemi dört gözle beklediğini belirtti.

French Gates, "Umarım bunu tekrar yaşarım" dedi. Flört havuzunun bu noktada fazlasıyla "ilginç" olduğunu eklerken, "Ayağımın ucunu birazcık daldırıyorum" diye devam etti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; şimdi ayrı olan çift, 27 yıllık evliliğin ardından Ağustos 2021'de boşanmıştı. French Gates kapsamlı bir röportajda ayrılığın artık "aralarındakine güvenememesi" üzerine gerçekleştiğini açıkladı. Bill Gates ise daha önce evlilikleri sırasında sadakatsiz davrandığını itiraf etmişti. French Gates eski kocasının reşit olmayan çocukların seks ticaretinde rol oynayan Jeffrey Epstein'le arkadaşlığının da boşanmalarında rol oynadığını iddia etti. Fakat ayrılmalarının tek bir nedeni yoktu.

French Gates, "Tek bir an ya da belirli bir şey olmadı" diye anlattı.

Gates şu ifadeleri kullandı:

"Zamanla öyle bir nokta geldi ki bunun sağlıklı olmadığını fark etmemi sağlayacak kadar çok şey birikmişti ve aramızdakilere güvenemiyordum.

Bu iyileşme yolculuğuna koyuldum ve diğer tarafa doğru ilerlemeye başladığımı hissediyorum. Şu anda gerçekten de bu bölümde yeni bir sayfa açıyormuşum gibi geliyor. Yani, 2022 yılındayız ve aslında hayatta beni nelerin beklediği konusunda gerçekten heyecanlıyım."