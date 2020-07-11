Bill Gates: Koronavirüs aşısı en çok ihtiyacı olanlara verilmeli, en çok parayı verenlere değil

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Microsoft kurucusu Bill Gates, Covid-19 ilaçlarının ve bulununca aşısının "en çok parayı" veren ülkelere değil, en çok ihtiyacı olanlara verilmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası AIDS Derneği tarafından internet üzerinden organize edilen Covid-19 konferansı için bir video hazırlayan Gates, "Eğer ilaç ve aşının ihtiyacı olanlar yerine en çok parayı verene gitmesine izin verirsek daha uzun, daha adil olmayan ve daha ölümcül bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

Gates, bu tür "zor kararlar" alınırken piyasaların değil, "eşitliğin" temel alınması gerektiğini ifade etti ve ekledi; "HIV/AIDS'le mücadeleden öğrenilecek en önemli ders, ilaçları herkese ulaştılabilecek bir adil dağıtım ağı kurmanın önemidir".