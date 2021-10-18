Bill Gates'in kızı Jennifer Gates nişanlısı ile dini nikah kıydırdı

Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates’in en büyük kızı Jennifer Gates, Mısırlı nişanlısı Nayel Nassar ile Müslüman adetlerine göre dini nikah kıydırdı.

Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates'in 25 yaşındaki en büyük kızı Jennifer Gates, Mısırlı nişanlısı Nayel Nassar ile evlendi. Geçtiğimiz cumartesi günü New York'taki North Salem bölgesinde 124 dönümlük çiftlik evinde resmi nikah töreni gerçekleşen çift, resmi tören öncesinde geçtiğimiz cuma günü ise dini nikah kıydırdı. 25 yaşındaki tıp öğrencisi Gates ve 30 yaşındaki Mısırlı jokey Nassar'ın düğününe Jennifer’in 22 yaşındaki erkek kardeşi Rory, 19 yaşındaki kız kardeşi Phoebe, anne ve babası Melinda ve Bill Gates ile beraber toplamda 300 kişi katıldı. Düğünde Coldplay adlı müzik grubu sahne aldı.

Gates çifti boşanma kararının ardından ilk kez bir araya geldi

Nikah töreninde uzun kollu beyaz dantel bir elbise giyen Gates'e törene giderken bu yılın başlarında boşanma kararı alan anne ve babası eşlik etti. 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Gates çifti, geçtiğimiz aylarda açtıkları boşanma davasının ardından ilk defa bir araya geldi.

2017'de Stanford Üniversitesi'nde tanışan çift, 2020 Ocak ayında nişanlandıklarını açıklamışlardı. (İHA)