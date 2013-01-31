Bill Gates: Çocuk felci için çaba harcamak isterdim

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İnsanların beni hatırlamasına ihtiyacım yok, tarihe iz bırakmaktansa hastalıkları yok etmek için çabalamayı isterdim.''

Yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, AFP'ye verdiği röportajda tarihte iz bırakmaktansa hayatta olduğu sürede sıtma ya da çocuk felci gibi hastalıkları yok etmek için çaba harcamayı tercih ettiğini belirtti.

Gates, Manhattan'daki bir otelde AFP'ye verdiği demeçte, ''İnsanların beni hatırlamasına ihtiyacım yok'' dedi.

Forbes dergisine göre 66 milyar dolarlık servete sahip Gates, ''Eşim ve ben, vakfımızın tüm parayı biz öldükten sonra 20 yıl kadar daha kullanmasına karar verdik'' diye konuştu.

Ancak çabalarının ''sonsuza dek süremeyeceğini'' ifade eden Gates, ölünceye dek çocuk felcinin ve sıtmanın tamamen ortadan kalkmasını istediğini de vurguladı.

Gates, vakfının yaptığı yardımların, zengin ülkelerin yoksul ülkelere yıllardır yaptığı yardımdan daha etkili olduğunu belirterek, ''Onların yardımlarının çoğu, yoksul ülkelerin dostluğunu satın almaya yönelik, bunlar gerçek yardım bile değil'' ifadesini kullandı.