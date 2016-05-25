Bill Cosby cinsel saldırı suçundan yargılanacak



Türkiye'de de uzun yıllar yayınlanan "Cosby Ailesi" dizisinde başrol oynayan Bill Cosby, 50'den fazla kadına cinsel istismarla suçlanıyor. Pennsylvania eyaletinin Norristown kentinde görülen davada yalnızca 2004 yılında meydana geldiği belirtilen bir cinsel saldırı iddiası ele alınacak.

10 hapis alabilir

Cosby, olay sırasında 37 yaşında olduğu belirtilen Temple Üniversitesi'nin bir görevlisini ilaç verip bilincini yitirmesini sağlayarak cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. Bill Cosby, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası ve 25 bin dolar para cezası alabilir.

"Mavi hap verip uyuşturdu"

Şikayetçi kadının ifadesine göre olay Cosby'nin Philadelphia yakınlarındaki evinde meydana geldi. İfadede cinsel saldırı iddiası şu sözlerle anlatıldı: "Bill Cosby bana mavi haplar verdi ve bunların bitkisel olduğu güvencesinde bulundu. Şarap da içmiştim. Yarım saat sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Çevremi zorlukla seçebiliyor, konuşamıyordum bile."

Bill Cosby ise şikayetçi kadına hap verdiğini kabul etti ancak cinsel ilişkinin karşılıklı rıza çerçevesinde meydana geldiğini söyledi.

Savcı: " Gerçeği ortaya çıkarmak için buradayız"

Cosby'den şikayetçi olan kadın duruşmaya katılmadı. 2005 yılında kadının ifadesini alan polis tanık koltuğundaydı. Cosby'nin avukatları şikayetçi kadın ve kadın polisin ifadelerinde çelişkiler bulunduğunu savundular.

Savcı Kevin Steele, ceza davasının hızla görülmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Savcı Steele, "Gerçeği ortaya çıkarmak için buradayız" dedi.